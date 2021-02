Fútbol/Champions.- Tuchel: "Intentamos llevar a Luis Suárez a París, pero eligió quedarse en España"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, ha reconocido que el pasado verano intentó fichar a Luis Suárez para el Paris Saint-Germain, pero que el uruguayo "eligió quedarse en España", al tiempo que ha reconocido que para el Atlético de Madrid "es una desventaja no jugar en su campo" este martes en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones.

"Todo el mundo estaba interesado en fichar a uno de los mejores jugadores del fútbol español. Nosotros lo probamos y no lo conseguimos. Suárez eligió quedarse en España e ir al Atlético y allí está demostrando sus cualidades una vez más. Es un delantero nato y siempre quiere mostrar sus ganas de marcar y marcar. Conocemos sus cualidades e intentaremos pararlo. Quizá habría encajado bien en París, pero eso ya es pasado", rememoró Tuchel en rueda de prensa.

El técnico empezó la Champions en el PSG, pero llega a las eliminatorias al frente del Chelsea. "Cambiar de club durante la competición es poco habitual, pero ya llevo tres semanas aquí. Cogí esta oportunidad, no me arrepiento de nada y ya estoy totalmente centrado en el Chelsea, al cien por cien. Tenemos que ser fuertes porque no es enfrentamos a un gran Atlético. Es un desafío", valoró.

Tuchel reconoció que "para el Atlético es una desventaja no jugar en su campo", ya que las restricciones sanitarias han obligado a trasladar el partido a Bucarest. "Tanto los jugadores como el entrenador del Atlético tienen mucha experiencia y es una prueba muy importante que queremos afrontar porque así es como sacas lo mejor de ti mismo. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar contra el Atlético. Es el líder en la Liga española, pero nosotros también tenemos nuestras cualidades y nos centraremos en eso", avisó.

En este sentido, reconoció que le "encanta" lo que ha visto en estas primeras semanas en el club londinense. "Me gustan la intensidad, las ganas y el hambre en los entrenamientos de mis jugadores. Estoy en un gran club y me gusta los partidos que hemos hecho hasta ahora. Estoy viendo muchas cosas buenas y confío mucho en la calidad individual y grupal de mi plantilla. Tengo la sensación de que estamos preparados", aseguró.

En el plano físico, el alemán confirmó la baja de Thiago Silva y la disponibilidad de Havertz y Pulisic. "Los dos están disponibles. Han entrenador bien junto con el resto de sus compañeros, no hay ninguna queja y están en la convocatoria", resumió.