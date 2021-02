Portaltic.-Twitch sustituyó una canción de Metallica por música folk en el directo de BlizzCon por derechos de autor

MADRID, 22 (Portaltic/EP)

La plataforma de retransmisiones en directo Twitch cortó el audio de Metallica en mitad de su actuación en BlizzCon el pasado viernes para evitar una demanda por derechos de autor y lo sustituyó por música folk.

La conferencia BlizzCon, organizada por Blizzard Entertainment, se realizó el viernes 19 de febrero en formato digital, bajo el nombre de Blizzconline, a través del canal oficial de Blizzard, YouTube, Twitter, Twitch, IGN y Gamespot (en inglés) y a través del canal de Blizzard y YouTube en español.

Según informó la compañía en septiembre, la BlizzCon sería un "espectáculo online" y en su presentación del viernes, la conferencia contó con la actuación en directo del grupo estadounidense Metallica.

Durante la retransmisión de Metallica por Twitch, al cierre del evento, la plataforma (propiedad de Amazon) cortó el audio en mitad de la interpretación de 'For Whom the Bell Tolls', uno de los grandes éxitos de la banda, por motivos de derechos de autor, y sustituyó el audio en directo por música folk libre de derechos.

El primero en informar de este cambio de música en mitad del directo de Twitch fue el el analista de 'eSports' Rod Breslau en su cuenta de Twitter, quien evitó publicar el vídeo completo también por 'copyright'. Sin embargo, otro usuario de Twitter, Moy, publicó un vídeo más largo donde se podía ver cómo Twitch cortaba la canción en directo y ponía música folk.

Muchos usuarios de Twitch han criticado la posición de la plataforma para evitar las demandas por derechos de autor de la DMCA ('Digital millennium Copyright Act'), la ley federal que regula los derechos de autor en Estados Unidos.

Sin embargo, en otras plataformas como YouTube los usuarios pudieron escuchar la actuación completa de Metallica sin cortes de música. De hecho, en el vídeo de la ceremonial inaugural de Blizzconline, disponible en el canal de Blizzard, se aprecia un adventencia a contenido sujeto a derechos de autor cuando está a punto de comenzar la actuación.