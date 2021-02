Va a consulta ciudadana revisión de pacto fiscal de Jalisco con la Federación

El Gobierno del Estado lanzará una consulta por medio del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para conocer desde la ciudadanía si se apoya una revisión del pacto fiscal que el gobierno del Estado tiene con la Federación.

El gobernador Enrique Alfaro señaló que presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para revisar y replantear de ser necesario el acuerdo de coordinación fiscal. Dicha iniciativa versa en que Jalisco pueda revisar o cancelar convenios fiscales que beneficien al estado cada seis años y que se cuente con su propio sistema tributario para que haya mayor equidad fiscal entre personas físicas y morales.

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

“Partiendo de los principios básicos de libertad y soberanía de nuestro estado, vamos a consultarle a los jaliscienses si están de acuerdo en que por lo menos cada seis años revisemos el pacto fiscal (…) Vamos a preguntarles si están de acuerdo en que el Ejecutivo estatal y el Congreso del Estado garanticen que en la relación fiscal con la federación defendamos los intereses de nuestro estado. Vamos a consultarles si respaldan la idea de que, en caso de que a nuestro estado no le convengan los términos de la relación fiscal con la federación, Jalisco se retire del pacto fiscal”, adelantó Alfaro Ramírez en un video, luego de cancelar el evento donde daría a conocer esta información ante medios de comunicación.

El tema presupuestal ha causado varios choques entre la federación y el estado, porque afirman que lo que se retribuye al estado no es parejo, a pesar de que es uno de los que más aportan en impuestos. Ejemplo de ello dicen, es que no se han atendido las demandas para obra pública que priorizaba el estado. Insisten que en 2021, el recorte presupuestal fue de nueve mil 200 millones de pesos respecto al 2020 y no hubo apoyos federales para atender la contingencia por Covid-19.

“La primera conclusión es que debe quedar establecido en nuestra Constitución el procedimiento para revisar cada seis años los términos del convenio de coordinación fiscal. Jalisco no va a seguir firmando cheques en blanco firmando un acuerdo que se revisó por última vez hace 18 años", concluyó Alfaro.

"Queremos que el Gobierno Federal deje de quitarnos lo que nos corresponde. Queremos que lo que se genere en Jalisco garantice que nuestro estado cuente con los recursos para atender sus problemas y sus retos antes que para cumplir los caprichos del centro" Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco

Aclaró Alfaro que no quiere decir que el Pacto Federal ya no tenga utilidad y agregó que es momento de fortalecerlo.