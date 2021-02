Fútbol.- El TAD deja sin efecto la sanción de cuatro partidos al entrenador del Cádiz Álvaro Cervera

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha dejado sin efecto la sanción de cuatro partidos impuesta por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) al entrenador del Cádiz CF Álvaro Cervera por sus críticas arbitrales, tras atender el recurso del club andaluz.

"El Tribunal Administrativo del Deporte ha acordado estimar el recurso presentado por la sanción a Álvaro Cervera, que fue notificada el pasado 11 de noviembre de 2020 por el Comité de Competición", confirmó este martes la entidad cadista.

El pasado 18 de noviembre, Cervera fue sancionado con cuatro partidos por sus críticas arbitrales posteriores al partido de la quinta jornada de LaLiga Santander ante el Granada. "Sólo hay tres personas que no lo han visto. No tiene explicación más que no quererlo pitar. Con los medios que hay ahora… Creo que la jugada de hoy es para que alguien se lo piense un poco. Vemos por televisión que hay partidos que se paran por revisar jugadas. Me gustaría saber y que me explicaran por qué no se para el nuestro por esta jugada", declaró entonces en rueda de prensa.

En la resolución, fechada el pasado 18 de febrero, el TAD apunta a "no se desprende la claridad que predica el Comité de Apelación sobre la intencionalidad en las manifestaciones", por lo que lo entiende como "un juicio subjetivo sobre la intencionalidad del recurrente no basado en la literalidad de las palabras empleadas".

De esta manera, queda "una duda razonable en la intenacionalidad de las manifestaciones realizadas", donde prima el "principio de in dubio pro-reo y la presunción de inocencia". Así, deja sin efecto la sanción y la multa de 601 euros que le fueron impuestas a Cervera.