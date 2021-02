Fútbol.- Escribá: "Sigo viendo un gran Barça, es una falta de respeto dudar de él y de Koeman"

"Debemos pensar en que algo positivo podemos sacar, la idea es no defender tan atrás como el Cádiz"

ELCHE (ALICANTE), 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Elche, Fran Escribá, destacó la complejidad de puntuar este miércoles (19:00 horas) en el partido del Camp Nou contra el FC Barcelona, aplazado de la primera jornada de LaLiga Santander, y afirmó que, pese a los últimos tropiezos, condidera una "falta de respeto" dudar de los blaugrana y su técnico, Ronald Koeman.

"Sigo viendo un gran equipo. El otro día en Champions jugaron contra un rival enorme. Es una falta de respeto dudar de este equipo y del entrenador. Tienen días malos, pero cuando los tienen buenos no están al alcance. Giran entorno al mejor futbolista del mundo y el saber parar a Messi y ese fútbol asociativo es la clave", dijo en rueda de prensa en el Martínez Valero.

Fran Escribá reiteró que ganar en el Camp Nou "es muy difícil", tal y como avala la negativa estadística -14 derrotas y 7 empates en los últimos 21 partidos- para el conjunto franjiverde. "Lo normal es sea negativa. Con independencia de nuestra victoria y su empate, las opciones pasan por ser un equipo compacto aunque sabemos que tendremos que defender más que atacar", comentó.

En este sentido, el técnico valenciano insistió en que el Elche tiene "menos opciones" que en otros partidos, pero que deben apurarlas. "Debemos pensar que algo positivo podemos sacar", apuntó Escribá, que tiene las bajas del sancionado Marcone y los lesionados Victor Rodríguez y Diego González.

A pesar de ello, subrayó que el equipo inicial en la Ciudad Condal no estará condicionado por el próximo encuentro contra el Granada. "Pensamos en el partido de mañana, y la alineación está pensada en el partido de mañana. No tengo que sumar gente a la causa porque están todos por la causa", indicó.

Escribá, que celebró que Fidel Chaves sí "está disponible" para lo que el grupo necesite, argumentó que donde algunos ven "debilidad" otros, como él, ven fortaleza, pues no imagina al Barça "encadenando tres partidos pasando por tanta dificultad".

"Uno espera la reacción de un grande. El partido contra el Cádiez tiene la mala lectura del resultado, pero, en condiciones normales, tenía que haber resuelto antes. Nuestra obligación es encadenar dos buenos resultados seguidos", dijo en alusión al triunfo (1-0) en su reestreno en el banquillo contra el Eibar.

"TENGO PLAN A, B Y C"

No quiso "dar pistas" sobre el equipo titular en Barcelona, sobre si dibujará un 'trivote' con Raúl Guti, Luismi Sánchez y Nfulu. "En mi cabeza tengo no solo el plan A, el B y el C. Sí que otras veces he jugado con trivote, pero de aquí a mañana ya veremos. La idea no es defender tan atrás como el Cádiz sabiendo que vas a pasar apuros. No me gustaría defender tan cerca de nuestra portería", explicó.

Otra de las claves para lograr un buen resultado sería la combinación en la salida del balón. "A nivel de fútbol asociativo nos faltó el día del Eibar. El Barça nos va a permitir jugar mucho mejor, ellos van a tener más posesión y será importante acertar en los primeros pases", pronosticó.