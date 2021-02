Fútbol/Champions.- Gasperini: "El Real Madrid se transforma en 'Champions'"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha asegurado que el Real Madrid "se transforma" en la Liga de Campeones, donde se enfrentarán este miércoles en la ida de los octavos de final, y que por ello no importa en qué momento de forma llegue, y ha alertado de que las bajas con las que acude a la cita solo harán que esté "más centrado y atento".

"Nunca he pensado que el Real Madrid sea un equipo vulnerable. En la 'Champions' es como si se transformara, es un equipo diferente a LaLiga. Por ejemplo, en Milán contra el Inter jugó un partido de calidad y de personalidad, sacaron a lucir su identidad", declaró en la rueda de prensa previa al partido en Bérgamo.

Por todo ello, no cree que las ausencias con las que llega el cuadro blanco vayan a ser decisivas. "No quiero confiar mucho en las bajas; es verdad que algunos talentos no van a estar, pero en los últimos domingos vimos en LaLiga un Real Madrid más humilde y con calidad. Ha cosechado victorias difíciles; si el Real Madrid ha podido conseguirlas con tantas bajas, no podemos confiarnos. Será un partido complicado a pesar de las bajas", apuntó.

Además, el técnico italiano reconoció que se enfrentan al partido "más importante" en esta competición "por el prestigio" del conjunto madridista. "Las fortalezas de los equipos a los que nos hemos enfrentado estos años no han hecho pensar. Siempre hemos jugado contra equipos muy buenos, hemos tenido que interpretar los partidos, como ante el Liverpool y ante el City. En cada partido hemos conseguido salir del paso aprovechando cosas para adaptarnos a los partidos siguientes", expresó.

Aun así, a pesar de que no son favoritos, están "tranquilos". "El pronóstico no está a nuestro favor, el Real Madrid es favorito, pero nos corresponde seguir adelante y hacer lo nuestro. Es normal tener ambición, pero sabemos que tenemos que darlo todo y jugar por encima de nuestras posibilidades. Esto es una ventaja también", indicó.

"El Real Madrid es de los equipos más fuertes del mundo, no podemos hablar en términos porcentuales sobre esta brecha. En partidos como este, siempre hemos salido enriquecidos, con algún conocimiento más. Jugar contra rivales como estos te da la oportunidad de aplicar nuevas cosas en tu liga y cosechar buenos resultados", analizó.

También recordó que la eliminatoria se juega "en dos partidos" y que por ello deben "tener cuidado". "El Real Madrid tiene muchas bajas, pero a pesar de eso y, sobre todo, por eso, vamos a encontrarnos con un equipo incluso más centrado y atento. Es un partido de importantísimo nivel; solo cuando juguemos contra el Real Madrid podremos interpretar de la mejor manera nuestras posibilidades. Son jugadores con los que nunca hemos coincidido, por lo que solo en el terreno de juego seremos conscientes de lo que está a nuestro alcance", alertó.

En otro orden de cosas, el preparador transalpino, que informó que la única baja con la que cuentan es la de Hans Hateboer, pidió a sus futbolistas ser fieles a su forma de jugar. "No podemos cambiar nuestra forma de ser, porque nuestras características nos han permitido llegar hasta donde estamos hoy. No vamos a forzarnos a cambiar, pero al jugar contra un equipo como este hay que tener en cuenta varias cosas, hay que tener la atención en el nivel más elevado", explicó.

"No tenemos que perder nuestra identidad. Ser ambiciosos no significa ser presumidos, ir de estirados. Este año, a lo mejor hemos sido algo presumidos en algún momento. Siempre intentas conseguir los mejores resultados, pero no tenemos que sentir presión, a veces nos ha complicado la vida. Hay que disfrutar del momento, siendo conscientes de nuestras fortalezas y reconociendo que no podemos dejar que se nos considere el mejor equipo del mundo", prosiguió.

Por último, Gasperini recordó el paso de Zinédine Zidane por Turín. "Si mañana jugase Zidane, estaría preocupadísimo. Por suerte, estará en el banquillo como entrenador. Le vi hacer cosas increíbles, como a pocos jugadores. Él era jugador de la Juve, yo era entrenador de la cantera, y cuando acababa mi entrenamiento me iba a ver el del primer equipo. Alucinaba con Zidane. Creo que no tiene parangón lo que hizo en Turín. Como entrenador siguió ganando y ganando. Tiene el fútbol en sus venas, demostró que es un grande de este deporte", concluyó.