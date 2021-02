Fútbol/Champions.- Guardiola: "Solo pensamos en el 'Gladbach', vamos partido a partido"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha apelado a la concentración este miércoles, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Borussia Mönchengladbach, y ha revelado que no ha preparado "nada especial" ante los alemanes, asegurando que deben limitarse a hacer lo mismo que les ha permitido ponerse al frente de la Premier League.

"No hay nada especial. Pensamos en el partido del Borussia, después en el West Ham, en el del Wolverhampton y ya luego en el del Manchester United. Esto es lo que haremos. Vamos paso a paso, partido a partido", declaró en la rueda de prensa previa al partido en el Puskas Arena de Budapest.

En este sentido, aseguró que la racha de 25 partidos sin perder y las 18 victorias consecutivas no les hacen distraerse en el día a día ni pensar más allá. "Mañana jugamos un partido de fútbol. Hemos cambiado mucho de competición, de la Carabao Cup, a la FA Cup, a la Premier League y ahora a la Liga de Campeones. Es un partido de fútbol, 90 minutos. Intentaremos hacer un buen partido y lograr un buen resultado, después empezaremos a pensar en el West Ham", indicó.

"Tenemos que estar concentrados los 90 minutos como hacemos en la Premier League. La única diferencia es que no conocemos tan bien a los jugadores del Mönchengladbach. Necesitamos conocerlos un poco mejor. Tuvieron un grupo duro con el Real Madrid, el Shakhtar y el Inter y lo hicieron increíblemente bien", prosiguió.

Así, el técnico catalán explicó que la idea es "jugar bien", pero "no solo en esta competición". "Esa idea estuvo el día del Arsenal y contra el Everton. Es lo que tenemos que hacer. Luego, si lo merecemos, ganaremos, y después jugaremos la vuelta, y si somos lo suficientemente buenos, pasaremos. No hay más expectativa que esa. No hemos preparado el partido más que ningún otro", expresó.

"No me gusta decir que la experiencia del pasado ayuda. El fútbol te enseña millones de ejemplos de que equipos que han ganado muchas Ligas de Campeones o Mundiales pueden perder en 20 minutos lo que ganaron en 45", recordó.

Por último, se deshizo en elogios hacia el entrenador del 'Gladbach', Marco Rose, y sus futbolistas. "Es un entrenador excepcional. Hizo un trabajo increíble en el Salzburgo y el 'Gladbach', y que le haya fichado el Dortmund demuestra lo bueno que es", subrayó.

"Tienen muchos jugadores experimentados. (Yann) Sommer es un portero excepcional, tienen mucha calidad en centro del campo. Es un equipo sólido, con calidad, y respeto mucho a los equipos alemanes, porque sé lo fuertes que son", concluyó sobre su rival de este miércoles.