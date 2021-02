Fútbol/Champions.- Muriel: "No podemos confiarnos por las bajas del Real Madrid"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El delantero del Atalanta Luis Muriel ha asegurado que no deben bajar la guardia a pesar de las bajas con las que acude el Real Madrid este miércoles a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, ya que "siempre será el Real Madrid", y ha asegurado que el conjunto blanco exigirá tener "un altísimo rendimiento" y dar "lo mejor" de sí mismos para intentar ganar.

"Hemos visto los últimos partidos. No estar pendiente de la actualidad del rival es un grave error. El Real Madrid siempre será el Real Madrid, a pesar de las bajas o algún que otro resultado no tan bueno. Nosotros estamos en un buen momento, será un partido muy difícil. Vamos a tratar de competir al máximo, dándolo todo", declaró en rueda de prensa.

Además, restó importancia a los tropiezos de los últimos meses de los de Zinédine Zidane en LaLiga Santander. "Creo que no cambia nada el hecho de que el Real Madrid venga en un no tan buen momento en liga, aunque los últimos partidos los ha ganado. Por historia, cuando el Real Madrid no llega en un buen momento en liga, en la 'Champions' ha hecho buenos partidos, incluso ha llegado a ganarlas. No podemos confiarnos ante un rival que es de los mejores del mundo", manifestó.

En este sentido, el internacional colombiano explicó que jugar contra los blancos "siempre es algo prestigioso". "Enfrentarse a los 'Galácticos' supone poner en el terreno de juego todo lo que tienes; tienes que sacar lo mejor de ti y del equipo, tener un altísimo rendimiento", expresó.

"Con el Sevilla, gané 3-2 en casa contra el Real Madrid y jugamos un partido impresionante. Estaban en forma, en una buena racha. Si tú lo das todo y si crees en tus fortalezas y tu juego, es probable que ganes. Si jugamos como sabemos hacerlo, tenemos la posibilidad de competir por lo máximo", apuntó el exsevillista.

También valoró el hecho de jugar una eliminatoria de este nivel sin el público por la pandemia de coronavirus. "Nos afecta un montón, nos quita mucho entusiasmo, y a los aficionados les afecta aun más. No poder presenciar partidos como este es una gran decepción. Nos gusta compartir momentos como este con los aficionados, que siempre nos han apoyado, incluso cuando estábamos en otros puestos de la clasificación. Es una pena sin tenerlos. Esperemos que podamos volver a verlos lo antes posible", subrayó.

Por último, Muriel se mostró entusiasmado con la idea de poder ayudar al equipo de la forma que decida el técnico Gian Piero Gasperini. "Creo que no cambia nada que sea suplente o entre para 20 minutos, quiero ayudar a mi equipo. Nuestro equipo tiene una identidad, que es el juego colectivo que quiere el entrenador, pero deja espacio a la creatividad de cada uno", finalizó.