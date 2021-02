Fútbol/Champions.- Thomas Tuchel: "Estuvimos absolutamente concentrados los 96 minutos"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Chelsea, Thomas Tuchel, se mostró satisfecho por la victoria de este martes por 0-1 ante el Atlético de Madrid en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones y tras un partido en el que estuvieron "absolutamente concentrados" todo el tiempo.

"Estoy súper feliz por mis jugadores y por el equipo, tuvimos una gran actuación y estuvimos absolutamente concentrados durante los 96 minutos. Fue muy complicado crear oportunidades, pero estoy satisfecho porque fue un gran esfuerzo por mi equipo", expresó Tuchel en la rueda de prensa posterior al partido.

El técnico del conjunto londinense recalcó que Olivier Giroud debería estar "muy orgulloso" por su gol y alabó la actitud del francés pese a su edad. "Si le viéseis día a día no os sorprendería. Físicamente y mentalmente es muy fuerte. Me gusta mucho porque me da la impresión de que está contento, feliz y positivo todos los días", admitió.