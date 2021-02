Se quiebra la voz del presidente de Argentina al nombrarlo Huésped Distinguido de CDMX

El Gobierno de la Ciudad de México entregó este martes la medalla de Huésped Distinguido al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien se encuentra en una visita oficial en México.

Al recibir la condecoración, el presidente argentino dijo estar emocionado de estar en territorio nacional:

"Mexico no es para un argentino un país más y menos lo es la Ciudad de México, he hecho muchos viajes a esta ciudad, la primera vez que vine a México fue en el año 78 y me deslumbró ver ese mural impresionante que Diego Rivera pintó en el Palacio, me deslumbró ver la cultura mexicana donde el más humilde de los mexicanos era capaz de levantar su historia con orgullo, me impresionó ver una riqueza cultural que no en todos los lugares del mundo se ve y con una característica singular, una riqueza cultural que siente uno que es la cultura de uno porque efectivamente tenemos un mismo origen".

Sin embargo, al presidente Alberto Fernández se le quebró la voz al recordar a su mentor en el ámbito del Derecho:

"Cada vez que me toca a hablar de México empiezan a moverse en mi cabeza recuerdos de muchos amigos que han pasado tiempos difíciles en la Ciudad de México, hace mas de 30 años he enseñado derecho penal en la Universidad de Buenos Aires y yo tuve un maestro que toda la dictadura argentina fue abrazado acá en México, se llamó Esteban Righi y no puedo dejar de emocionarme cuando hablo de él, lo digo de corazón, y cuando estoy en México me emociono un poco más porque acá lo abrazaron, fue expulsado de mi país, muy maltratado y lo abrazó la Universidad de México, la Procuraduría le dio trabajo y fue un hombre importantísimo para el derecho penal argentino y latinoamericano, dejó muchos alumnos allá y también acá y como a él la dictadura obligó al exilio a muchos otros argentinos".

Fernández consideró una fortuna llegar a la presidencia de Argentina justo en el momento en que los mexicanos eligieron como presidente a Andrés Manuel López Obrador y agradeció al país por el recibimiento. "Estoy muy feliz y eternamente agradecido", concluyó.

CDMX, casa abierta

Foto: Gobierno de la CDMX.

En la ceremonia, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum expresó: "Es un honor distinguir, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a Alberto Fernández como Huésped Distinguido".

Señaló que al darle ese reconocimiento "abrimos y recordamos que nuestra ciudad es casa abierta, que reconoce nuestra diversidad, que todos los días construye historia a partir de la democracia, la libertad y la paz".

Y agregó: "Desde la Ciudad enarbolamos el sueño de la América grande, de la patria grande".

En su discurso, Sheinbaum Pardo recordó que esa conmemoración también se le otorgó al expresidente de Bolivia, Evo Morales, luego del golpe militar que lo sacó del poder.

