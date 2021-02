VÍDEO:PNV justifica su ausencia de acto del 23F en que desconoce qué se celebra y la "bruma" en torno al golpe de Estado

MADRID, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha justificado la ausencia de su partido en el acto del Congreso por el cuadragésimo aniversario del fracaso del intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en que desconoce qué se celebra y en la "bruma informativa" que aún sigue existiendo en torno a ese episodio, y no porque el Rey Felipe VI vaya a presidir esta ceremonia.

"No se trata de ningún desacato ni de dar portazos a nadie. La presencia del Rey no es lo que nos motiva a no ir al acto", ha aclarado Esteban en rueda de prensa, donde ha recalcado que lo que le desconcierta de este acto es que se vaya a "conmemorar" un golpe de Estado y que el Congreso lo haya organizado sin contar con la opinión de los grupos parlamentarios, que desconocen los textos que se leerán en el mismo.

"SE NOS HA DADO COCINADO"

"Se nos ha dado cocinado", ha criticado el nacionalista vasco, quien cree que esta ceremonia responde a "una convocatoria coyuntural" a tenor de las noticias que desde hace meses aparecen en los medios de comunicación en torno al Rey emérito Juan Carlos I.

Pero, además, Esteban considera "incómodo" estar conmemorando una efeméride con partidos a los que, como Vox, "hubieran querido que el golpe de Estado triunfase", y mucho menos para recordar unos sucesos que siguen envueltos "en una bruma informativa" porque, según ha criticado, "no se quiere modificar la Ley de Secretos Oficiales para conocer los detalles que desembocaron en esta intentona golpista.

Una reforma impulsada precisamente por el PNV en esta legislatura –también en las pasadas– y que cuyo plazo de presentación de enmiendas, ha denunciado, se ha vuelto a prorrogar una semana más, con lo que su tramitación lleva ya ocho meses de retraso.

NO COMPARTE EL MANIFIESTO FIRMADO POR ERC, JUNTS O BILDU

Preguntado por qué el PNV no se ha sumado al manifiesto que ERC, Junts, PDeCAT, Bildu, BNG y la CUP han leído este martes para justificar que su plante al Rey en este 23 de febrero responde a que su objetivo es acabar "con el régimen del 78", Esteban ha explicado que en su partido no se sienten identificados con el lenguaje utilizado en el mismo ni con algunas de las afirmaciones.

En concreto, ha dicho que no comparte con esos partidos independentistas y nacionalistas que el Estado se siga sustentando "en los mismos estamentos políticos, judiciales, policiales y monárquicos que hace 40 años", una afirmación que considera "cuanto menos exagerada".

