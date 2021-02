Desconecta.- En Carolina del Sur existe una capilla al aire libre considerada como la más bonita de la zona por sus impresionantes vi

MADRID, 24 feb. (EDIZIONES)

Fred W. Symmes Chapel, también conocida como "Pretty Place" (lugar bonito) por sus impresionantes vistas, es uno de los muchos edificios que componen el YMCA Camp Greenville y fue construida como centro espiritual para los niños que cada verano acuden de acampada.

La capilla fue construida en 1941 y desde entonces se le han hecho algunas mejoras importantes hasta ser el edificio que se conoce actualmente.

Lo que más llama la atención de este lugar sagrado es, sin duda, sus vistas a las colinas del condado de Greenville tal y como se puede apreciar en este vídeo.

Las imágenes fueron grabadas al amanecer por Will Hardy, un estudiante de 19 años, que visitó la capilla Symmes con su mejor amigo y otros dos amigos más.

El grupo madrugó para acudir a la capilla después de que uno de ellos diera con ella en Internet y sugiriera visitarla.

A pesar de que no pudieron quedarse más de una hora debido al frío, las vistas los dejaron si palabras.

"No podía creer lo bonito que era ese lugar y creo que no lo aprecié lo suficiente mientras estuve allí", dijo Will a Caters.