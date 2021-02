Fútbol.- Víctor Font pretende contar con 25.000 personas en el Camp Nou en abril

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font ha explicado este jueves que 'Sí al Futur' ha elaborado un plan para permitir la entrada de 25.000 personas al Camp Nou, a partir de abril, y liderar el regreso de los aficionados a los estadios para el tramo final de temporada.

Basado en eventos como el Abierto de Australia, la NBA o la prueba piloto que se hará pronto en la Premier League, Font asegura haber trabajado en un plan que, con el visto buenos de las autoridades sanitarias, permitiría el regreso del socio al Camp Nou en marzo, como prueba, y a partir de abril.

"Hemos estado trabajando un plan para poder liderar el regreso de espectadores en el Camp Nou, Palau Blaugrana y Johan Cruyff de cara al final de esta temporada. Nos comprometemos a optar a que a finales de campaña, últimos partidos, puedan ser con público", apuntó.

Pese a que no depende exclusivamente de él, quiere que el Barça lidere ese hipotético regreso del público. "Es importantísimo que haya liderazgo de los clubes de fútbol para que esto pase, y el del Barça es muy importante. Al otro gran equipo, al Real Madrid, no le interesa porque no tiene el estadio acabado. A nosotros nos interesa ese liderazgo", esgrimió.

"A partir del 8 de marzo pondríamos en marcha el plan, aunque el CSD nos debe dar el visto bueno para las pruebas piloto, y el Procicat. La idea es que a partir del 8 de marzo empecemos pruebas piloto con el objetivo que el 4 de abril, contra el Valladolid, haya capacidad parcial con socios y socias en el Camp Nou", aseguró.

De tener luz verde esta iniciativa, permitiría tener espectadores en el Camp Nou contra Getafe, Granada, Atlético de Madrid –"en el que intuyo que LaLiga estará en juego"– y contra el Celta de Vigo.

"Nuestra propuesta es que haya 25.000 espectadores, 23.000 socios y 2.000 entradas para compromisos o patrocinadores que el club tiene. La prioridad absoluta inicial para esas 23.000 entradas serían los socios abonados, previa inscripción, y una entrada por socio", explicó Font.

En cuanto a precios, para los socios abonados –los primeros destinatarios de esas 23.000 entradas– sería el equivalente al precio por partido del abono, restando el porcentaje de abono pagado. Si son socios no abonados, el precio sería el de abono. Si fueran aficionados, serían precios estándar de partido.

"La logística está planificada, trabajada. Se trata de hacer un seguimiento de lo que las autoridades siempre han aconsejado. Asignada la entrada, se asignarán horarios de entrada, test de antígenos en la entrada y si se da negativo se podrá entrar", explicó el candidato.

"Tenemos como compromiso y objetivo clave de nuestro mandato asegurar que las instalaciones estén al máximo de capacidad, que hagamos lo mismo en el Palau y no sólo en grandes partidos. Liderar una iniciativa así para volver a tener afición en las gradas, es buena noticia. Y más sabiendo que LaLiga está viva", concluyó.