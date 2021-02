Guadalajara podrá tener su primera alcaldesa en próximos días

El presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, mencionó que este viernes o más tardar el lunes solicitará licencia a su cargo de cara al proceso electoral de 2021, pero señaló que su propuesta para ocupar el cargo vacante estará una mujer, que sería la primera alcaldesa en gobernar Guadalajara.

De momento el edil no ha revelado el nombre de la persona, aunque adelantó que por ley debe ser alguien del ayuntamiento.

En una sesión de preguntas y respuestas posterior a la presentación del centro de videovigilancia C5 municipal, Del Toro explicó:

“Mi visión y mi compromiso con la ciudad es que se pueda dar la oportunidad de que Guadalajara cuente por primera vez en su historia con una presidenta municipal, y eso lo estamos trabajando, todavía no puedo decir quién, no puedo informar aún porque no lo hemos terminado de platicar, es una decisión del cabildo. Es una decisión donde sí voy a incidir con esta visión y esta vocación de que exista en la historia de Guadalajara la primera presidenta mujer, pero no es una decisión que tome sólo yo”.

Entre los nombres que se mencionan estaría la síndica Patricia Campos Alfaro, aunque no se ha confirmado, pues si bien hay otras regidoras, varias de ellas buscarán licencias también para aparecer en las próximas boletas.