Latinoamérica.- El FMI aconseja mantener los estímulos económicos y fiscales en Latinoamérica durante 2021

España retomará la senda comercial con América Latina en 2021

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El director para hemisferio occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Alejandro Werner, ha resaltado que tras la contracción del 7,4% del PIB en 2020 será necesario mantener los estímulos económicos y fiscales en la región latinoamericana en 2021 para seguir por la senda de la recuperación.

Así lo ha indicado Werner en su intervención durante la presentación de perspectivas para América Latina del FMI, en el que han participado la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan; y la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.

"Se necesita seguir estimulando a la población en 2021", ha destacado Werner, quien ha destacado que las caídas en las tasas de interés generalizadas podrían seguir apoyando a las familias y que estas capten más deuda.

Para 2021 y 2022, el FMI ha proyectado un crecimiento económico del 4,1% en el primer año y del 3% en el segundo, con crecimientos en Argentina (4,5%), Brasil (3,6%) y México (3,6%), entre otros. En aquellos países donde la caída fue más pronunciada durante 2020, se producirá una recuperación más vigorosa en 2021, como es el caso de Perú (9%).

No obstante, los niveles prepandémicos de PIB no se alcanzarán hasta al menos el 2022 y los niveles de PIB per cápita hasta el 2025. "América Latina va a seguir mostrando en 2021 y 2022 brechas de producto todavía muy negativas", ha advertido Werner.

En el caso de México, las proyecciones para la recuperación del PIB per cápita se retrasará más que en el resto, dada la falta de apoyos distribuidos por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante la pandemia.

ESPAÑA RETOMARÁ LA SENDA COMERCIAL CON LATINOAMÉRICA EN 2021

La secretario de Estado de Comercio, Xiana Méndez, ha asegurado que en 2021 España retomará la senda comercial con Latinoamérica, que en 2019 sumaba 15.000 millones de euros en exportaciones españolas y 17.000 millones en importaciones.

España es el segundo país inversor en Iberoamérica y representa el 30% del stock que España ha invertido en el exterior. "Esa inversión y esa presencia constituye un elemento esencial en el modelo de negocio de las empresas españolas", ha subrayado Méndez.

Por su parte, Méndez ha destacado la necesidad de mantener la apuesta general de la mayor parte de los países de la zona por la apertura comercial, y ha recomendado mantener la "cabeza fría" y obviar posibles tensiones proteccionistas por parte de determinados sectores.

Asimismo, Méndez, en línea con Werner, ha recomendado no desarticular antes de tiempo las medidas de política económica y fiscal adoptadas por los Gobiernos. "Es prematuro todavía levantar el pie del acelerador", ha advertido Méndez.

Por otra parte, la representante de la cartera de Comercio considera preciso asegurar un clima de negocios atractivo en los diferentes mercados basados en la seguridad jurídica.

Para la secretaria de Estado, el factor más importante de cara a la recuperación es el de la llegada de las vacunas y su disponibilidad a gran escala, ya que un retraso de las mismas supondría un retraso de la recuperación económica.

"Desde el punto de vista de España es muy importante prestar atención a todos estos indicadores", ha destacado Méndez, quien ha subrayado el papel de la empresa española en Latinoamérica, así como las relaciones comerciales entre ambos bloques, las cuales se han profundizado en los últimos años y son "más robustas que nunca".

IMPACTO SANITARIO EN AMÉRICA LATINA DE LA COVID-19

Por otro lado, Werner ha destacado el impacto de la contingencia vírica en términos sanitarios para la región latinoamericana. "América Latina con menos del 10% de la población mundial tiene aproximadamente el 20% de los casos a nivel mundial y prácticamente el 25% de las muertes a nivel mundial", ha detallado.

En este sentido, el representante del FMI ha puesto de relieve el retraso de la llegada de vacunas la región en comparación con economías avanzadas. Así, solo Chile, Costa Rica y México han anunciado acuerdos de suministros para vacunar a toda la población, mientras que el resto de países se ha quedado muy por debajo de ese límite.

Por todo ello, ha advertido de que llevará tiempo alcanzar una cobertura importante de vacunas en Latinoamérica.

Por último, la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, ha incidido en que, según el informe del FMI, el 2020 podría haber sido peor, con una recuperación más lenta, a pesar de que fue el peor año de crecimiento regional desde que existen registros.

Grynspan ha manifestado que los niveles de pobreza extrema han retrocedido a niveles de 1990, mientras que las brechas socioeconómicas en educación devuelven a la región las desigualdades observadas en los años 60.

No obstante, ha resaltado varios motivos para generar oportunidades en la región, como son las lecciones sobre tecnologías digitales, la transición ecológica, la recuperación de China y el papel de las mujeres y los jóvenes.