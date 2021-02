Portaltic.-Final Fantasy VII Remake Intergrade llegará a PS5 en junio con un nuevo episodio protagonizado por Yuffie

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

Final Fantasy VII Remake tendrá una versión extendida para PlayStation 5 que llegará a la consola de nueva generación en el 10 de junio, con un nuevo episodio protagonizado por Yuffie, como ha desvelado Sony en el último State of Play.

El 'remake' de Final Fantasy VII llegó a PlayStation 4 en abril del año pasado, cinco años después de que se anunciara, y este jueves, durante el último State of Play, PlayStation ha confirmado que llegará a PlayStation 5.

La consola de nueva generación recibirá el 10 de junio Final Fantasy VII Remake Intergrade, una versión mejorada y extendida del que llegó el año pasado, diseñada para adaptar priorizar los gráficos de alta calidad en 4K y con un 'Modo Acción' enfocado a tener una acción fluida a 60 fotogramas por segundo.

Las novedades para PlayStation 5 incluyen un modo foto, con el que los jugadores podrán sacar fotos de escenas del juego, y un nuevo episodio protagonizado por Yuffie. Los jugadores que tengan este título para PlayStation 4 podrán actualizarlo para la nueva consola de forma gratuita, pero tendrán que adquirir el episodio de Yuffie por separado.

Además, Square Enix ha anunciado en nuevos títulos de franquicia Final Fantasy para jugar desde el móvil: Final Fantasy VII Ever Crisis y Final Fantasy VII The First Soldier, que llegarán a Android e iOS en 2022 y finales de este año, respectivamente.