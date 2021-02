Portaltic.-Novedades de Returnal, Five Nights at Freddy's: Security Breach y Kena: Bridge of Spirits en State of Play

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

PlayStation ha mostrado en su último State of Play juegos como Returnal, Oddworld: Soulstorm, Five Nights at Freddy's: Security Breach o Kena: Bridge of Spirits, que llegarán a sus plataformas de juego próximamente.

En nuevo episodio de State of Play ha compartido el primer tráiler de Five Nights at Freddy's: Security Breach, del estudio Steel Wool Studios. Este nuevo título de la franquicia iniciada en 2014 mantiene la atmósfera de terror que lo caracteriza, y llegará en algún momento de 2021.

También se han compartido nuevos detalles de la mecánica de juego, las localizaciones y algunos personajes de Kena: Bridge of Spirits, el título de Ember Lab en el que la protagonista deberá ayudar a los espíritus atrapados a llegar al santuario de la montaña sagrada.

Returnal es otro de los títulos que ha mostrado nuevo trailer. Este juego para PS5 desarrollado por Housemarque destaca por aunar acción, disparos y exploración con elementos 'roguelike' en un entorno alienígena. Llegará el 30 de abril.

PlayStation ha presentado Sifu, un título de juego de artes marciales desarrollado por Sloclap, que llegará este año a PS4 y PS5. En él, el jugador se pondrá en la piel de un joven estudiante de kung-fu, que lleva años preparándose para vengar la muerte de su familia a manos de un grupo de misteriosos asesinos.

En State of Play también se ha compartido un trailer de Deathloop, para PS5, en el que Colt entra en un bucle temporal, repitiendo el mismo día, que "se convierte en una nueva pugna por recordar lo vivido, algo que le pueda servir para seguir adelante y, con suerte, para salir de la isla de Blackreef", como explican desde la compañía.

Un nuevo vídeo de Solar Ash, de Heart Machine, un juego de acción en tercera persona en el que el jugador controlará a Rei, "una corredora del vacío" que deberá evitar que hogar sea devorado por el 'Ultravacío', un agujero negro enorme que devora mundos enteros. Llegará a PS4 y PS5 este año.

Oddworld: Soulstorm, el segundo capítulo de la pentalogía de Abe, llegará a PS4 y PS5 el 6 de abril. Y Crash Bandicoot 4: It's About Time tendrá una versión para PS5 (12 de marzo) con resolución nativa 4K fijada a 60 FPS, audio y gráficos mejorados y tiempos de carga más cortos, entre otras novedades.

State of Play también mostró Knockout City, un juego de acción por equipos desarrollado por Velan Studios cuya premisa es formar equipo con amigos para vivir enfrentamientos épicos de balón prisionero extremo.