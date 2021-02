Tenis.-AMP.- Tenis.- Nadal no defenderá título en Acapulco por su "dolencia en la espalda"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal, número dos del mundo, ha renunciado a participar en el torneo de Acapulco, previsto del 15 al 20 de marzo de 2021, por su lesión de espalda en un año "difícil para todos" y lleno de impedimentos por la pandemia.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y en mi actual estado de salud, con dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo", indicó el tenista balear en su cuenta de Twitter.

"Me encanta Acapulco, he jugado los últimos cuatro años, pero este año no ha sido posible. ¡Ojalá en 2022!", deseó Nadal, vigente campeón del torneo mexicano y uno de los que mejores recuerdos trae al tenista español, que ya conquistó la pista dura de Acapulco en 2005 y 2013.

Nadal también renunció esta semana al torneo de Rotterdam, en el que sí estaba inscrito -no como en México- y seguirá sin fecha de reaparición tras su eliminación ante el griego Tsitsipas en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer 'grande' de la temporada.

Por su parte, el agente de Nadal, Carlos Costa, emitió un comunicado horas después de que se publicase "una información errónea en algunos medios" sobre los motivos de la ausencia del manacorí en Acapulco. "Rafa ha decidido no participar en el torneo de Acapulco por una cuestión puramente de su actual estado de salud, calendario y de conveniencia por tratarse de un viaje tan largo en las circunstancias en las que nos encontramos", dijo.

"Como es sabido, Rafa volvió con un problema de espalda del Abierto de Australia y aún está recuperándose de la lesión. Es por ese motivo por el que no participará en el torneo de Rotterdam donde estaba inscrito. Al haberse conocido la suspensión del torneo de Indian Wells y retrasarse la fecha inicial del torneo en México, finalmente ha decidido no viajar a Acapulco", añadió.

"El resto del calendario de estas semanas queda por ver una vez se recupere de su dolencia en la espalda. Queda claro por tanto y fuera de toda duda que su no participación en el torneo de Acapulco no es una cuestión de acuerdo con los organizadores", sentenció Costa.