Fútbol/Primera.- (Crónica) El Getafe absorbe al Valencia y Osasuna gana el día clave

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El Getafe rompió su crisis y sequía con un 3-0 al Valencia este sábado en la jornada 25 de LaLiga Santander, una fecha de duelos por abajo en la tabla que sonrió a Osasuna, victorioso (0-1) ante el Deportivo Alavés, y que dejó el empate (1-1) entre Eibar y el colista Huesca.

Después de seis jornadas sin ganar, las cinco últimas sin marcar, el equipo de José Bordalás se aprovechó de un perro aún más flaco. En el Coliseum, el Valencia volvió a ofrecer una triste imagen que, pese a tener 27 puntos, los mismos ahora que los madrileños, aumenta los motivos para pensar que esta temporada van a sufrir como nunca.

Los de Javi Gracia, que buscaban separar el descenso encadenando por primera vez dos triunfos seguidos, empezaron a hundirse con un golazo de Mauro Arambarri. El uruguayo reventó el balón a la escuadra desde más de 30 metros poco antes del descanso, rompiendo a lo grande esa sequía. El Getafe había sido mejor pero la losa era grande sobre sus cabezas, fallando de nuevo en los últimos metros.

En la reanudación, el Valencia se quedó con 10 por la roja directa a Diakhaby, que se durmió en defensa, y casi seguido Mata hizo el 2-0. Las caras en poema tanto de jugadores como de Gracia dieron paso al 3-0 de Aleñá, efectivo finalmente el Getafe y sin sufrir nada atrás. Los de Bordalás se encuentran a sí mismos ante un Valencia que casi parece no saber a qué juega.

La jornada de sábado venía calentita por abajo. Osasuna logró tres puntos importantes ante el Alavés, ganando también el 'gol-average' a los vascos, que se quedan bordeando el descenso, peor que cuando Abelardo se hizo con el equipo. El choque en Mendizorrotza fue de miedo y control, con más de ambición en los 'rojillos', hasta lograr el triunfo con el gol de Kike Barja y 28 puntos.

El Alavés no tiró a puerta hasta el minuto 93', una volea de Joselu que pudo valer el empate. No tuvo esa suerte el equipo de Abelardo, inoperante y mirando a Lucas Pérez en busca de soluciones. Osasuna no solo se defendió, sino que encontró una par de vías de ataque con Budimir y Calleri. En un saque de banda, con tacón de lujo de Rubén García, Barja dio mucha vida a Osasuna.

Los de Abelardo se quedan con 22 puntos, muchas papeletas para caer esta jornada a puestos de descenso al igual que el Eibar. El conjunto armero sacó un punto en Ipurua ante el colista (1-1). El Huesca no sale del 'farolillo rojo' (20) pero sigue dando buenas sensaciones con Pacheta. Al contrario que el Alavés-Osasuna, este duelo directo sí tuvo ritmo, intercambio y llegadas.

Kike García falló una muy clara para los locales en el primer tiempo y Pedro León se estrelló con el larguero. El Huesca se dejó lo mejor para el final, cuando llegó el 0-1 de Sandro. Sin embargo, la alegría de verse fuera del descenso le duró solo dos minutos al equipo de Pacheta, ya que en el 83' Diop cabeceó el 1-1. Los reflejos de Álvaro Fernández salvaron al Huesca en la última.