Fútbol.- Alguacil: "El Real Madrid ha solventado las bajas con buen juego"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha asegurado que el Real Madrid, al que se enfrentarán este lunes en el Alfredo Di Stéfano (21.00 horas), ha sabido solventar las numerosas bajas que ha tenido en las últimas semanas "jugando muy bien", y cree que ambos equipos ofrecerán "un partido de ocasiones".

"Siempre es mal momento para enfrentarse al Real Madrid, por el nivel, la plantilla y el entrenador que tiene. Además, están jugando muy bien; es verdad que algunos de ellos los han sacado por la mínima, pero están jugando muy bien. Es un equipo muy equilibrado ofensivamente, y defensivamente lo mismo. Están acusando las bajas, porque son importantes, pero lo han solventado muy bien", declaró en rueda de prensa.

Además, recordó que "no" se les da "tan mal últimamente" jugar contra los de Zinédine Zidane, con los que empataron en la primera vuelta y a los que eliminaron en la pasada temporada de la Copa del Rey. "Vamos a tratar de darle continuidad a nuestro juego, a nuestra competitividad en LaLiga y a esos enfrentamientos previos en los que les hemos hecho frente, pudiendo incluso ganarles en alguno de ellos", indicó.

"Siempre intentamos mirar de tú a tú a los rivales que tenemos, por muy poderosos y buenos que sean. Ayuda que no haya pasado mucho tiempo desde que te hayas enfrentado a ellos y hayas conseguido ganar. El contexto va a ser muy diferente: no hay público, se juega en Valdebebas… Nuestra intención va a ser la misma, intentar dificultar todo lo posible su juego y hacer lo nuestro para solventar el partido", prosiguió.

Sin embargo, advirtió de que, a pesar de que los madridistas anotan menos que antes, siguen jugando bien y ganando. "Es verdad que les está costando, pero nosotros también tuvimos una fase en la que nos costaba hacer gol, pero ellos tienen juego y se están acercando al área rival. No están siendo lo efectivos que el número de ocasiones que han conseguido hacer indica, pero por juego están muy bien. Reciben muy poco", recordó.

"Nosotros en LaLiga estamos siendo más efectivos. Creo que va a ser un partido, una vez más, de ocasiones, porque los dos equipos vamos a jugar a lo mismo, a ganar. Va a haber ocasiones, otra cosas es que estemos acertados o seamos efectivos", vaticinó. "El objetivo es darle continuidad al juego y a los resultados que estamos haciendo en LaLiga, no puede haber otro. Hemos cogido una buena dinámica y vamos a poner todos los medios para darle continuidad siendo precavidos y cautos. Todavía queda muchísimo y van a pasar muchas cosas", continuó.

En otro orden de cosas, Alguacil no ocultó lo "importantes" que son las bajas de Asier Illarramendi y Mikel Merino. "Sabéis lo mucho que confío en Mikel por los minutos que lleva y porque siempre es un fijo en mi alineación; también estaba apostando por Asier por el buen momento en el que estaba. No hay excusas, los demás también están preparados. Tenemos potencial y están muy bien. Cero quejas, pensamos en sacar el mejor once posible para intentar ganar el partido", subrayó.

Por último, destacó el buen momento de forma del delantero sueco Alexander Isak. "Para que se le caigan los goles como se les están cayendo tiene que haber algo detrás, que son los jugadores y el juego del equipo. Alex lo está haciendo muy bien, pero mucho del mérito es de sus compañeros y del juego que están desplegando. Esto es de todos, lo bueno y lo malo. Ojalá que Alex siga haciendo goles, porque eso quiere decir que el equipo sigue jugando bien", finalizó.