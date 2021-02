Fútbol.- Zidane: "LaLiga está abierta para todos"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que LaLiga Santander sigue "abierta para todos", después de los tropiezos del líder Atlético de Madrid, y ha afirmado que es optimista por el "compromiso" que nota en sus jugadores y que espera que mantengan en el partido de este lunes ante la Real Sociedad en el Alfredo Di Stéfano (21.00 horas).

"Ahora es de tres LaLiga, mañana de dos, luego de cuatro… LaLiga está abierta para todos. El equipo que está por delante siempre tiene ventaja, pero quedan 42 puntos por delante", declaró este domingo en rueda de prensa. "Preparamos las cosas día a día. No podemos ni mirar atrás ni mirar lo que va a pasar dentro de tres semanas. Yo noto todos los días el compromiso de los jugadores, y eso es muy bueno", añadió.

Así, no quiso hablar de lo que pueda suceder este domingo en el encuentro del líder Atlético en el Estadio de la Cerámica (21.00 horas). "Nosotros, a lo nuestro. Lo que pase esta noche, no lo sé. Hay 42 puntos en juego y nuestro objetivo es sumar los máximos puntos posibles de aquí a final de temporada", reiteró.

Además, recordó que el equipo se crece ante la adversidad. "Ante la dificultad, sabemos imponernos en momentos críticos, siempre ha sido así. Sabemos que hay dificultades en la temporada, pero también cosas muy buenas. Todavía quedan muchos partidos y no hemos ganado nada. Tenemos que seguir con lo que estamos haciendo todos los días", subrayó.

Desde su enfado en la rueda de prensa previa al partido ante el Huesca, el equipo blanco ha ganado sus cinco encuentros disputados. "Era una rueda de prensa como siempre, igual metí un poco más de voz. Los jugadores son los mismos. Estamos mejor y hay que seguir porque no hemos ganado nada. Ni antes estábamos tan mal ni ahora somos los mejores. Queremos seguir mejorando", manifestó.

Sobre la Real Sociedad, el preparador francés alabó su estilo y su trayectoria hasta el momento. "Es un buen equipo de nuestra Liga que lo está haciendo muy bien, juega y sabe jugar. Depende de lo que propongamos en el campo, queremos seguir mejorando, pero pensando que estamos en nuestra casa y que lo que queremos es seguir sumando", insistió.

En otro orden de cosas, confirmó que Marcelo, Odriozola, Fede Valverde y Rodrygo vuelven a estar "disponibles para el equipo", y que espera que Karim Benzema pueda volver "lo antes posible". "Entrenaron con normalidad. Me alegro de que estén recuperados", explicó, antes de hablar del centrocampista Isco Alarcón.

"Conocemos sus cualidades. Jugó bien el partido del Atalanta, y mañana Isco va a contar como los demás. Tengo que administrar los minutos, no es fácil para el entrenador cuando tienes jugadores tan buenos. Siempre vamos a contar con Isco", dijo. "La culpa no la tiene Isco. Tengo que elegir, hay jugadores muy buenos. Ocupa una posición de centrocampista y puede jugar en 2 o 3 posiciones, no en 40. Tiene que trabajar bien, como lo está haciendo, y cuando le toque, hacerlo bien, como el otro día", afirmó sobre la falta de minutos del malagueño.

Por último, Zidane, molesto ante la pregunta sobre la renovación de Sergio Ramos y que espera que su tema "se arregle lo antes posible", señaló también que es "inevitable" el percance que siguen sufriendo con las lesiones. "Son cosas que pueden pasar. Como soy positivo, estamos recuperando jugadores en un momento importante, en el que llegamos a final de temporada. Lo más importante es el compromiso de todos los jugadores, quieren luchar y pelear, siempre quieren más", concluyó.