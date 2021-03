AMP.- Fútbol.- Bartomeu y Masferrer pasarán la noche previsiblemente en comisaría y Gómez Ponti sale en libertad

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El expresidente del FC Barcelona y su exjefe de gabinete de la presidencia Jaume Masferrer pasarán presumiblemente la noche detenidos en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Les Corts, según han informado a Europa Press diversas fuentes jurídicas.

La abogada de Maferrer, Olga Tubau, ha explicado la situación de su defendido, que se encuentra "tranquilo" y que el martes pasará "a disposición judicial". "Hoy duerme aquí. No ha declarado, porque con causa secreta no se declara nunca, es el 'ABC' de la abogacía penal. Sin conocer el contenido de una causa, no se puede declarar. Mañana irá a la Ciutat de la Justicia, supongo que a partir de las 9:00. El trato ha sido excelente", expresó en declaraciones a los medios.

Por su parte, el jefe de los servicios jurídicos del FC Barcelona, Román Gómez Ponti, sí ha salido de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Les Corts minutos antes de las 20.30 horas. Su abogado, Jorge Navarro, ha explicado en declaraciones a los medios tras salir de comisaría que Ponti ha acudido voluntariamente a la sede social del club, donde ha sido detenido.

Los Mossos han registrado este lunes las oficinas del club en el Camp Nou por el caso 'Barça Gate', y han detenido además de a Bartomeu, Masferrer y Gómez Ponti, al CEO general del club, Óscar Grau.