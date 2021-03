CDMX sin reportes de escuelas particulares abiertas

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que este lunes 1 de marzo no se tienen reportes del reinicio de clases presenciales, esto, luego del amago de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares quien advirtió que retomarían actividades en sus colegios.

"Hasta ahora no se ha detectado ninguna escuela que haya abierto. Como lo comentó el otro día el secretario de Desarrollo Económico, y también Pepe Merino, en realidad una parte importante de este anuncio que habían hecho era de un grupo de abogados que estaba asesorando a las escuelas privadas, no eran necesariamente las propias escuelas", dijo en video conferencia de prensa.

Y agregó: "Entonces, hasta ahora no tenemos noticia de ninguna escuela que haya abierto, pero de todas maneras se están haciendo los recorridos del Invea. Y, como saben, pues primero es apercibimiento, convencimiento antes de una multa".

En tanto, el equipo de comunicación del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) confirmó a Publimetro que no se han realizado apercibimientos. "Hasta el momento no se ha identificado alguna escuela abierta, pero siguen en campo, aún no concluye la actividad", explicaron.

No hubo retorno a clases presenciales

La Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que ninguna escuela particular en Educación Básica abrió sus puertas para impartir clases presenciales.

"De las tres mil 400 instituciones privadas registradas oficialmente de educación básica en la capital del país, se tiene el reporte de que ninguna haya iniciado clases de manera presencial el día de hoy", apuntó.

