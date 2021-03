Cultura.- La respuesta de Emma Corrin y Gillian Anderson a las palabras del príncipe Harry sobre The Crown

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

'The Crown' ha sido una de las grandes triunfadoras de la 78ª edición de los Globos de Oro, alzándose con cuatro galardones: mejor serie dramática, mejor actor dramático, mejor actriz dramática y mejor actriz de reparto. Con Emma Corrin y Gillian Anderson entre las premiadas, ambas han reaccionado a las palabras del príncipe Harry sobre la aplaudida ficción creada por Peter Morgan.

La semana pasada, Enrique de Sussex acudió a 'The Late Late Show with James Corden', dando una entrevista en la que elogió a 'The Crown'. "Me siento mucho más cómodo viendo 'The Crown' que viendo las historias escritas sobre mi familia, mi esposa o sobre mí mismo", declaró el hijo de Diana de Gales.

Unos comentarios opuestos a los de su padre, Carlos, quien cargó duramente contra la serie por el retrato que se hace de él y de Camila Parker-Bowles en la temporada. La indignación llegó a tal punto, que el gobierno de Boris Johnson llegó a plantear una modificación de la ley audiovisual para imponer a Netflix que deje bien claro que 'The Crown' es ficción.

Corrin, quien ha dado vida a Lady Di en la tercera temporada, no dudó en agradecer las palabras del nieto de Isabel II de Inglaterra. "Me conmovió mucho el que reconociera nuestra labor", declaró la actriz a la prensa tras ganar el Globo de Oro. "Estoy increíblemente agradecida con él, me conmovió mucho lo que dijo", añadió.

Mismas palabras de agradecimiento las que ha dado Gillian Anderson, quien fue la implacable Margaret Thatcher durante la tercera temporada. "Enrique está muy bien cualificado para juzgar qué es realidad y qué es ficción", comentó. "Ha comprendido lo que Peter [Morgan] está tratando de hacer con la serie", continuó, haciendo hincapié en el "matiz" de lo que significa una historia de ficción.