Fútbol.- La plantilla del Extremadura UD denuncia impagos y exige al club que "cumpla con su palabra"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La plantilla del Extremadura UD, equipo de la Segunda División B, lamentó este lunes los impagos que llevan sufriendo con la anterior y la actual Junta Directiva, a la que exige que "cumpla con su palabra porque la situación llegó a su límite".

En un comunicado facilitado por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), los componentes del equipo extremeño expresaron "la grave situación" que viven "desde que empezó la temporada" debido a que "ni la actual Junta Directiva del club ni la que estaba antes han sido capaces de pagar al día las nóminas de los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico".

"Parece, además, que tampoco ahora nos van a poner al día, tal y como se nos transmitió varios meses atrás, con el evidente riesgo de liquidación del club y las consiguientes sanciones federativas que pueda acarrear dicho desenlace", añadieron.

La plantilla y el cuerpo técnico indicaron que han asistido, "al completo", a más de diez reuniones que "finalmente no han servido para nada porque no se han solucionado" los problemas, ni cuando estaba al frente del club Manuel Franganillo ni en la actualidad con Zoran Vekic, y pese a que en todos esos encuentros mostraron "su total apoyo a ambos, confiando en todo momento en su palabra".

De hecho, advierte que Franganillo, presidente tras la llegada del grupo de Zoran Vekic, "se comprometió a solucionar la situación del club, con el objetivo de poner al día a jugadores, cuerpo técnico y trabajadores, pero nunca ha llegado ese día".

Además, la plantilla del Extremadura UD defiende "los derechos" los trabajadores del club, "que se encuentran en una situación similar", y criticó que compañeros se hayan quedado "sin ficha" por esta delicada situación, hayan tenido que entrenar "en campos sin hierba", pagar de su propio bolsilla "pruebas médicas", jugar partidos "con sólo 12 profesionales" o que haya compañeros que "se han visto obligados a pedir dinero a otros para comer y cubrir sus necesidades más básicas".

"Por otro lado, el club no ha podido contratar jugadores porque tiene más de 17 denuncias por impagos de la temporada pasada. No sabemos dónde está el dinero de la ayuda del descenso, que debería haber servido para dar estabilidad al club esta temporada. Es algo que no entendemos", añadió.

De todos modos, pese a esto, la plantilla dejó claro que seguirá "defendiendo esta camiseta con absoluta profesionalidad". "La historia del club y su fiel afición están por encima de todo. Que nadie dude de nosotros, pues en el campo continuaremos trabajando hasta el último minuto porque la historia del club nos obliga a ello", apuntó.

"Con este comunicado exigimos a los responsables que dejen de engañarnos, cumplan con su palabra y paguen todo lo que nos deben hasta la fecha a trabajadores del club, cuerpo técnico, fisioterapeutas y futbolistas. No aceptamos que se pongan parches, hay personas que necesitan ya el dinero que se les adeuda para afrontar su vida cotidiana", aseveraron los futbolistas y cuerpo técnico, que recalcaron que se juegan "muchas cosas" en sus próximos tres partidos, "prácticamente el futuro del club" y que por ello no pueden "seguir aguantando más mentiras porque la situación llegó a su límite".

Finalmente, la plantilla, que agradece el "constante trabajo e incondicional apoyo" de la AFE, es "perfectamente consciente de que la pandemia ha castigado a miles de trabajadores y trabajadoras, a miles de empresas en todo el país", pero que dan este paso porque "la situación es insostenible". "Hemos dado mucho margen al club, hemos tenido mucha paciencia, pero ha llegado un momento en el que no podemos esperar más para ver solucionados nuestros problemas", concluyó la nota.