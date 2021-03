OMC.- Okonjo-Iweala proclama que la OMC debe cambiar para ser relevante

Celebrará en Ginebra el próximo mes de diciembre su Duodécima Conferencia Ministerial (CM12)

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala ha asegurado en su primera intervención como directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que la institución no puede seguir funcionando del mismo modo que hasta ahora y debe agilizar sus procedimientos y ofrecer resultados si quiere volver a ser una institución relevante a nivel internacional.

"No puede continuar siendo lo de siempre ('business as usual'). Tenemos que cambiar nuestro enfoque desde el debate y las rondas de preguntas a la obtención de resultados", ha afirmado la primer mujer al frente de la OMC en los algo más de 25 años de historia de la institución, subrayando la necesidad de que la organización ofrezca soluciones al ritmo que requieren los rápidos cambios del entorno.

"He notado que el mundo está dejando atrás a la OMC", ha advertido en referencia a la posibilidad de que varios ministros de Comercio hayan advertido a la nueva directora de la OMC de que "si las cosas no cambian, ya no asistirán a la Ministerial porque es una pérdida de tiempo". "Cada vez más trabajo y toma de decisiones que deberían llevarse a cabo en la OMC se realizan en otros lugares, porque hay una pérdida cada vez mayor de confianza en la capacidad de la OMC para producir resultados", ha añadido.

En este sentido, Okonjo-Iweala ha expresado la necesidad de priorizar la acción sobre Covid-19, tanto a corto como a más largo plazo, y enfocar los esfuerzos de la OMC en completar las negociaciones sobre subsidios pesqueros para antes de mediados de este año, así como en alzanzar un acuerdo sobre la hoja de ruta para la reforma del sistema de solución de controversias de la institución y preparar un programa de trabajo para lograrlo y que pueda ser refrendado en la Duodécima Conferencia Ministerial se celebrará en Ginebra a finales de 2021.

GINEBRA ACOGERÁ LA CM12.

Los miembros de la OMC han acordado que la Duodécima Conferencia Ministerial (CM12) de la Organización se celebrará la semana del 29 noviembre de 2021 en Ginebra (Suiza), después de que la reunión orginalmente prevista del 8 al 11 de junio de 2020 en Kazajistán tuviera que posponerse a causa de la pandemia.

De este modo, la MC12 estará presidida por el ministro de Comercio e integración de Kazajistán, Bakhyt Sultanov, tal como se aprobó por los miembros de la OMC en diciembre de 2019.

La Conferencia Ministerial, a la que asisten los ministros de comercio y otros representantes de los 164 países miembros de la OMC, es el mayor ógano de decisión de la institución y se celebra al menos una vez cada dos años. La última reunión tuvo lugar en Buenos Aires (Argentina) en diciembre de 2017.