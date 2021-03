Cultura.- Indira Varma (Juego de tronos) ficha por la serie de Obi-Wan Kenobi

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Indira Varma, actriz que dio vida a Ellaria Arena en Juego de tronos, ha fichado por Obi-Wan Kenobi, serie de Star Wars protagonizada por Ewan McGregor y que se emitirá en Disney+.

Deadline ha anunciado el fichaje de la actriz, aunque por el momento no se sabe qué personaje interpretará. La intérprete se une así a McGregor; Hayden Christensen, que regresa a la saga para dar vida a Darth Vader; Genevieve O'Reilly en el rol de Mon Mothma, Stellan Skarsgard, Kyle Soller, Denise Gough y Adria Arjona.

La serie tiene lugar entre los eventos de La venganza de los Sith y Una nueva esperanza, y probablemente seguirá a Obi-Wan mientras vigila a un joven Luke Skywalker en Tatooine e inevitablemente se enfrenta a su viejo padawan en lo que la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ha calificado como "la revancga del siglo".

Además de dar vida a Ellaria Arena en Juego de tronos, Varma es conocida por sus roles en títulos como Exodus: dioses y reyes, Roma, For Life: Cadena perpetua, Carnival Row y Luther. Su último trabajo es la película Crisis, en la que también participan Gary Oldman, Armie Hammer, Evangeline Lilly, Lily-Rose Depp y Michelle Rodriguez, entre otros.

Varma es la última estrella de Juego de tronos en unirse a la franquicia Star Wars. Su incorporación llega después de los fichajes de Pedro Pascal en The Mandalorian, Emilia Clarke en Han Solo: Una historia de Star Wars o Gwendoline Christie en Star Wars: El despertar de la Fuerza, entre otros.

La producción de Obi-Wan Kenobi, dirigida por Deborah Chow, arrancará esta primavera en California y empleará la misma tecnología StageCraft utilizada para crear The Mandalorian. Obi-Wan Kenobi se suma así a la lista de series de Star Wars que llegarán a Disney+, incluyendo Andor con Diego Luna como Cassian Andor; un spin-off de Ashoka Tano; y una serie de Rangers of the New Republic. Además, la esperada tercera temporada de The Mandalorian también empezará a rodarse en primavera de 2021.