Cultura.- Taylor Swift crítica duramente a Netflix por un chiste "sexista" sobre ella en la serie 'Ginny y Georgia'

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha tenido que aguantar innumerables chistes y bromas sobre su supuestamente muy azarosa vida amorosa. El último de ellos viene de la serie Ginny y Georgia de Netflix, y la actriz y cantante no ha tardado en denunciar una referencia a su vida privada en la ficción, tachándola de sexista.

La nueva serie de Netflix incluye una desagradable referencia a la ganadora del Grammy, ya que en un momento determinado un personaje le dice a otro: "pasas de los hombres más rápido que Taylor Swift". Como es lógico, la cantante no ha recibido con humor el comentario, al que ha tachado de "broma mala y profundamente sexista".

Hey Ginny & Georgia, 2010 called and it wants its lazy, deeply sexist joke back. How about we stop degrading hard working women by defining this horse shit as FuNnY. Also, @netflix after Miss Americana this outfit doesn’t look cute on you 💔 Happy Women’s History Month I guess pic.twitter.com/2X0jEOXIWp

— Taylor Swift (@taylorswift13) March 1, 2021