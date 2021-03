Fútbol.- Tebas: "No esperemos grandes operaciones este verano"

"Me preocupa más la inestabilidad institucional del Barça que la económica"

"El fútbol español es muy solvente a pesar de la pandemia"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha reconocido que le preocupa más "la inestabilidad institucional" del FC Barcelona, que el próximo domingo elegirá a su nuevo presidente y que se encuentra envuelto en el 'Barça Gate', que los gastos económicos que debe afrontar a corto plazo, ya que considera que tiene "capacidad de generar ingresos" suficiente para asumirlos, y ha advertido que no se deben esperar "grandes operaciones" en el próximo mercado de fichajes.

"Se habla mucho (económicamente) del FC Barcelona, pero me preocupa más la inestabilidad institucional. Estoy seguro de que todo se verá de forma diferente con un nuevo presidente", declaró tras la sesión informativa en la que se ha informado de los nuevos límites de coste de plantilla deportiva (LCPD) de los clubes de LaLiga Santander y LaLiga Smartbank. "Llevan con una comisión gestora desde octubre, que está muy limitada. La solución del FC Barcelona pasa por que el domingo tenga nuevo presidente", añadió.

Así, afirmó que "no" le "preocupan" los 480 millones de pagos a corto plazo que tiene que afrontar la entidad azulgrana. "En el FC Barcelona lo importante no es la cuantía, es la capacidad de generar ingresos, que la tiene para cubrir ese tipo de pagos, y más cuando se ve que la pandemia tiene un final, lo que da seguridad a la industria. Es una cuestión de días que el FC Barcelona tenga presidente, no me preocupa en exceso el FC Barcelona", indicó.

Sobre la detención del anterior presidente culé, Josep Maria Bartomeu, y algunos de sus directivos, declaró que es "un problema reputacional". "No me gusta ver lo que ocurrió ayer. No puedo hacer una valoración de los hechos. Espero y deseo que no haya habido ninguna extralimitación, porque si no se hace un daño irreparable. Hay seis meses de secreto de sumario", expuso. "La marca de LaLiga es muy fuerte y no afecta", añadió.

Respecto a la posibilidad de la vuelta de los espectadores a los estadios a final de temporada, el máximo mandatario de la patronal se mostró optimista pero cauto. "Estamos preparados para tener público en los estadios, pero deberíamos hablar todavía con el CSD para establecer en qué fechas y qué cantidad de público podemos tener. Nos falta pasar el mes de marzo y gran parte del mes abril para pensar que tengamos público en los estadios en los últimos partidos de la temporada, que sería mi ilusión. Tenemos que ver el avance de la vacunación y esperar que pase la Semana Santa", expresó.

En otro orden de cosas, Tebas se mostró satisfecho con el "esfuerzo terrible" que han hecho los clubes para afrontar la pandemia. "Hace un año, la COVID-19 nos puso a prueba. Vemos la luz, hay vacunación y podemos sacar conclusiones. A pesar de 2.000 millones de euros de ingresos menos, que podrían haber sido incluso de 7.000, los grandes clubes han podido aguantar, han hecho un esfuerzo terrible. Esto ratifica que el fútbol español es muy solvente y nos permite afrontar con optimismo la próxima temporada", subrayó.

Además, estima que no se recuperarán los números hasta, al menos, dentro de dos años. "Creemos que tardarán en recuperarse los niveles anteriores de traspasos dos temporadas. No esperemos este verano con grandes operaciones ni movido. Que nuestro mercado haya sido el que menos se ha movido es algo positivo", indicó.

Por ello, no ve muy viable que jugadores como el francés Kylian Mbappé o el noruego Erling Haaland puedan recalar en LaLiga Santander. "Puede haber algún tema puntual. Globalmente, lo veo complicado por los números de los que se hablan. Comprar a Mbappé solo puede uno, y a Haaland, uno o dos. Si siguen en esas cantidades y con un año de contrato todavía, posiblemente Mbappé esperará un año en el PSG", aventuró.

"Veo muy difícil que los precios de Haaland se puedan pagar, a no ser que lo hagan los clubes estado, que fichan con petróleo y gas. Son los únicos que podría dinamizar el mercado de manera tramposa. Hay 8.000 millones menos en el mercado, las transacciones bajarán de manera considerable este verano. No veo a otros equipos comprando a esos jugadores", continuó.

Sobre la posible marcha de Leo Messi del Barça en verano, el presidente de LaLiga confesó que le daría "pena". "Queremos siempre a los mejores y me gustaría seguir teniendo al mejor jugador del mundo. También me gustaría que volviesen Mourinho o Guardiola o que viniese Klopp. Estamos preparados para esta circunstancia; ya se nos fueron Neymar y Cristiano y aguantamos perfectamente. Me daría pena que el FC Barcelona perdiese un estandarte. Esa separación no le vendría tampoco bien a Leo Messi", expresó.

Tebas también recordó que esta crisis afecta "sobre todo a los grandes clubes". "Si te quitan un 15% del día del partido, te afecta mucho más; tienen museos, tiendas… También son los que más rápidamente van a generar ingresos cuando termine esto. No me genera preocupación", prosiguió Tebas, mientras que el Director General Corporativo de LaLiga, José Guerra, destacó que "seis clubes cubren el 86% del exceso de límite salarial de LaLiga Santander". "La gran mayoría de los clubes han reducido de manera drástica su masa salarial", recordó Tebas.

Tampoco cree que esto afecte al nivel de competitividad de los clubes españoles en Europa después de los tropiezos de FC Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla FC. "Por una análisis de tres partidos, esto es un desastre. Hace unos años escuché que Nadal estaba acabado porque había perdido en los cuartos de final del Abierto de Australia. Seguimos siendo la liga europea que en los últimos seis años ha ganado más títulos y más finalistas ha tenido", expresó.

Sobre cómo afectará todo al 'Fair Play' financiero en Europa, afirmó que tiene "poca confianza" en la UEFA. "Es un momento en el que hay que exigir que la UEFA cumpla lo que dicen sus normas, que no nos pase lo del Manchester City y el PSG. Ambos fueron sancionados por la UEFA, el que levantó la sanción fue el TAS, así que no sé si me preocupa más la UEFA o el TAS. Hay un 'mamoneo' en una serie de árbitros que toman unas decisiones que hay que investigar. En LaLiga lo vamos a investigar", advirtió.

Por último, Tebas reconoció que ve "con buenos ojos" la reforma de la Liga de Campeones, pero cargó de nuevo contra la famosa Superliga europea. "Probar nuevas competiciones no ayuda. El dinero que hay alrededor del fútbol no es infinito. Lo único que hará será empobrecer las ligas nacionales. En España tenemos topes salariales globales", finalizó.