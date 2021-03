Fútbol.- Velasco Carballo: "Es de locos esperar que el VAR critique una decisión acertada del árbitro"

"Si se critica a Rafa Nadal en este país, cómo no se va a criticar a los árbitros"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente del comité Técnico de Árbitros (CTA) de la RFEF, Carlos Velasco Carballo, ha recalcado que "cuando los árbitros no aciertan no es falta de criterio", sino que se trata "simplemente de errores", ya que "hay errores de los árbitros que no son evidentes y que el VAR no puede ni debe solucionar", al tiempo que ha criticado que "es de locos esperar que el VAR critique una decisión acertada del árbitro".

Velasco compareció junto con el director del Proyecto VAR, Carlos Clos Gómez, y los árbitros Carlos del Cerro Grande y José María Sánchez Martínez, designados para los partidos de vuelta de semifinales de Copa del Rey, y entre todos realizaron balance arbitral cumplido el segundo tercio de la temporada 2020-21.

El presidente del CTA defendió la buena salud del arbitraje español y del VAR con datos de los partidos disputados este curso en LaLiga. "El grado de acierto de los árbitros ha crecido y está siendo tan elevado que va a ser difícil repetir el éxito de esta temporada. El nivel de acierto de nuestros árbitros es brutal. El nivel actual del arbitraje español es el mejor que ha habido en la historia y tenemos un nivel arbitral de los mejores del mundo. Son los más demandados en todas las competiciones internacionales", afirmó.

Sin embargo, se resignó a que "si se critica a Rafa Nadal en este país, cómo no se va a criticar a los árbitros". "Rafa Nadal es español y para mí es el mejor del mundo. Y me siento orgulloso porque es español y a mi me encantaría que aquí pasara lo mismo con los árbitros porque fuera de España así nos lo reconocen. Tenemos una generación de árbitros extremadamente buenas", reivindicó.

El exárbitro explicó que en el 94% de las ocasiones en las que el VAR llamó durante un partido la atención del colegiado, este siguió la recomendación recibida. De 100 intervenciones recomendadas por el VAR, aseguró que 97 fueron correctas y solo hubo tres indebidas, una cada 84 partidos.

"TENEMOS QUE ASUMIR QUE EL VAR TAMBIÉN SE EQUIVOCA"

Sin embargo, también reconoció varias cosas a mejorar: el tiempo "demasiado alto" por cada intervención del VAR (96 segundos sin monitor, 132 con monitor y 121 segundos de media); el control de comportamientos de jugadores en la grada; el control de comportamiento de algunos entrenadores en banquillo; y seguir con la pedagogía de las reglas de juego.

"Está claro que en el fútbol con VAR hay más polémica que en el fútbol sin VAR. ¿Si tenemos el mayor índice de aciertos de la historia porque tenemos más polémica? Por un error de concepto. Se pensó que el VAR era la panacea del arbitraje y que habría error cero. Hay errores de los árbitros que no son evidentes y que el VAR no puede ni debe solucionar. Tenemos que asimilar que el VAR también se equivoca y nadie reconoce cuando el VAR acierta. Los aciertos se dan por supuesto y se silencian", lamentó Velasco.

En este sentido, lanzó una crítica directa a los periodistas que asistieron a su comparecencia telemática. "El VAR pone de manifiesto el desconocimiento que tenéis de las reglas particulares e intereses particulares que convierten aciertos en errores y críticas al VAR. En consecuencia, partiendo de un acierto se llega a una polémica increíble. ¿Se espera que el VAR critique una decisión acertada del árbitro? Es de locos", lamentó.

"LOS CRITERIOS CON LAS MANOS ESTÁN ABSOLUTAMENTE CLAROS"

Otro de los temas donde quiso incidir especialmente el máximo dirigente de los árbitros españoles fue las acciones de mano, defendiendo que "los criterios están absolutamente claros para el CTA". "No tenemos ninguna duda. Los árbitros aciertan en la gran mayoría de las acciones, conocen los criterios y son consistentes. Cuando no aciertan no es falta de criterio, son simplemente errores", remarcó, fijando en un 93% el acierto en este tipo de acciones (68 aciertos en 73 jugadas).

Por su parte, Clos Gómez quiso clarificar que jugadas de manos son sancionables y cuáles o no. Así, enumeró que las no sancionables son las siguientes: mano apoyada en el terreno de juego para mantener el equilibrio; mano/brazo pegada o próxima al cuerpo; si el jugador juega deliberadamente el balón y se golpea su propia mano/brazo; y si el jugador tiene el brazo en posición natural.

En cuanto a las situaciones de manos sancionables, son las siguientes: cualquier contacto con la mano que inmediatamente genere un gol o una ocasión; si el jugador hace un gesto hacia el balón con la mano/brazo; si el balón golpea en la mano/brazo del jugador a la altura del hombro o superior; y si el jugador tiene el brazo en una posición antinatural.

Además, también tomaron la palabra los dos árbitros en activo, caso de Sánchez Martínez, quien opinó que "en líneas generales ha mejorado mucho el respeto" por la labor arbitral. "Estamos abiertos a explicar nuestra labor y el Comité está haciendo una labor de pedagogía. Nos sentimos cómodos y estamos haciendo el esfuerzo para explicar nuestras decisiones. Estamos contentos de participar y no nos escondemos", aclaró.

En cuanto a Del Cerro Grande, reconoció que "las manos es un aspecto que crea muchas controversia en medios de comunicación". "Pero tiene unos criterios que nosotros tenemos perfectamente definidos basados en las reglas de juegos y las directrices de la FIFA. La percepción interna con este tema es que todo está muy controlado", reafirmó.