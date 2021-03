Indigentes, los grandes olvidados de la pandemia

Además de la carencia de una estrategia de inmunización a las personas en situación de calle, la falta de documentos como la Clave Única de Registro de Población (CURP) o la credencial de elector es el principal factor por el que este sector se han quedado sin acceso al Plan Nacional de Vacunación -los que por edad ya podrían acceder a la inmunización-.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en la Ciudad de México hay mil 226 personas sin vivienda, la mayoría en las alcaldías Cuauhtémoc donde se contabilizaron 499 personas, 143 en Venustiano Carranza, 129 en Álvaro Obregón, 115 en Gustavo A. Madero y 100 en Iztapalapa.

Sobre la inaccesibilidad de esta población al Plan de Vacunación, Luis Enrique Hernández Aguilar, director de la organización El Caracol, que contribuye a la visibilidad e inclusión social de las poblaciones callejeras, opinó que deberían considerarse otros criterios para inmunizar a este sector, que no sea por edad sino por condición de riesgo, además de eliminar ciertos requisitos que están pidiendo como la CURP o la credencial de elector del INE, documentos con los que no cuenta este sector.

En entrevista con Publimetro, Luis Hernández señaló que la organización que representa ha ayudado a algunos adultos mayores a registrarse en la plataforma de vacunación; sin embargo, de los 29 que les dieron los datos, solo encontraron la CURP de una persona y de esos les llamaron solamente de una, pero para cerciorarse que la persona existía, sin embargo no les dieron cita para inmunizarse.

Casos sin contabilizar

El director de El Caracol reconoce que no han encontrado ningún caso de Covid-19 en las calles, por lo menos en las zonas que han acudido a dar insumos médicos de protección; sin embargo, refiere que no quiere decir que no exista ningún contagio. "Es tan difícil acercarse a ellos que quizá los casos no se han contabilizado adecuadamente", añadió.

En esta línea, advirtió sobre la preocupación de que se propague el virus entre este sector: "Seria muy difícil porque las personas en la calle no guardan distancia, estamos repartiendo cubrebocas casi todos los días, vemos que los usan cuando los tienen a la mano, pero cuando no, no piensan en esa posibilidad, es una población que tiene dificultad para acceder a la salud y las consecuencias serían lamentables".

En cuanto a si conocen o desconocen el virus, Luis Hernández comentó que estas personas tienen la desinformación que había al inicio de la pandemia sobre que el virus no existía, que es un invento del gobierno o es algo para terminar con los abuelitos, incluso, comentó que recién conocieron a un adulto mayor que dijo que él usaba un cubrebocas por imitación, pero desconocía por qué la gente lo usaba.

El exhorto de la organización a las autoridades es que reconozcan a esta población como vulnerable y existan brigadas para dotarlos de insumos, además de que se diseñe un plan específico para atenderlos.

Respecto al Plan de Vacunación, recientemente la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que en su momento se hará; sin embargo no dio más detalles al respecto.

Alcaldías que concentran personas en situación de calle

Cuauhtémoc: 499

Venustiano Carranza: 143

Álvaro Obregón: 129

Gustavo A. Madero: 115

Iztapalapa: 100

Iztacalco: 57

Benito Juárez: 47

Coyoacán: 40

Miguel Hidalgo: 36

Azcapotzalco: 17

Tlalpan: 13

Xochimilco: 12

Magdalena Contreras: 9

Tláhuac: 4

Cuajimalpa de Morelos: 3

Milpa Alta: 2

TE RECOMENDAMOS: