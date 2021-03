Perú.- La Fiscalía de Perú formaliza la denuncia contra Alberto Fujimori por las esterilizaciones forzadas

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía de Perú ha formalizado este lunes la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori por su responsabilidad en la esterilización forzada de miles de mujeres indígenas llevada a cabo durante sus diez años en Casa de Pizarro (1990-2000).

El órgano ha presentado ante el Poder Judicial los cargos contra Fujimori, pero también contra los exministros Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga por estos hechos que suponen delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres y lesiones graves contra 1.300, según ha detallado el fiscal Pablo Espinoza Vázquez, informa RPP Noticias.

"Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos –que comete el delito sirviéndose de otro como instrumento– de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los Derechos Humanos y por el delito de lesiones graves", ha precisado Espinoza.

Para abrir su presentación de cargos, el fiscal ha expuesto el testimonio de Enriqueta Huancahuay Villega, quien denunció que fue sometida a una estilización forzada con 19 años, en 1997, en un centro sanitario en Condomarca, en la ciudad de Santo Tomás, en Cuzco.

"Cuando asistí a poner su vacuna a mi bebé a la posta médica, una enfermera se me acercó y me dijo que me iban a ligar las trompas para no tener más hijos", ha relatado el fiscal en palabras de una de las víctimas de esterilizaciones forzadas, quien señaló que "no entendía en qué consistía, que le quitaron a su bebé y se la llevaron a una sala en donde le quitaron la ropa, la subieron a una camilla y le pusieron dos ampollas en la cintura".

La audiencia, dirigida por el juez Rafael Martínez, ha contado también con la participación de otras víctimas, quienes han acudido acompañadas por sus abogados e intérpretes de quechua, así como los abogados de los acusados, que en su mayoría han acudido a la sesión, si bien ha faltado Fujimori.

Tras cerca de cinco horas que se han centrado en la exposición de los hechos y el desarrollo de los cargos que se imputan, el magistrado ha suspendido la audiencia y la ha pospuesto para este martes.

Fujimori y los tres exministros están acusados de forzar a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres a someterse procesos de esterilización a través de un plan del Gobierno para reducir la natalidad de las regiones rurales y de las comunidades indígenas del país.

Unas 2.073 mujeres han denunciado ante grupos locales e internacionales de defensa de los Derechos Humanos que se les ligaron las trompas sin su conocimiento o consentimiento, y al menos 18 murieron como resultado de la cirugía. En los tribunales hay pendientes aún 1.307 denuncias.

Actualmente, Alberto Fujimori está cumpliendo una condena de 25 años de prisión por las masacres de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), en donde, amparándose en una supuesta operación antiterrorista, los militares asesinaron a una veintena de personas.