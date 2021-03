CORR.- Fútbol.- Competición sanciona a Íñigo Martínez con cuatro partidos y le impide jugar la semifinal ante el Levante

(Atención abonados, corrige segundo párrafo ya que Íñigo Martínez es vizcaíno y coloca último párrafo. Gracias, disculpen las molestias)

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó este miércoles con cuatro partidos al defensa del Athletic Club Íñigo Martínez por su agresión a Sergio León (Levante) a la conclusión del partido del pasado viernes, por lo que no podría jugar la semifinal de la Copa del Rey entre ambos equipos de este jueves.

El vizcaíno fue expulsado, según el acta arbitral de Isidro Díaz de Mera Escuderos, por golpear con su mano en la cara del delantero 'granota' "con uso de fuerza excesiva" y cuando ambos se encontraban todavía en el terreno de juego.

El Athletic alegó diciendo que existía "error material manifiesto" ya que el internacional propinó "un manotazo leve como reacción a una acción anterior" del atacante, y discutiendo que hubiese el mencionado "uso de fuerza excesiva".

"Sin embargo, en opinión de este Comité de Competición, la versión del club no queda corroborada por la prueba videográfica aportada, que se ajusta por el contrario al relato arbitral. No habría, en definitiva, prueba de un error material manifiesto", puntualizó el organismo.

"Nos ha causado sorpresa, es la verdad. Tanto al club, como a mí y a los futbolistas, en todo el ámbito del Athletic. Consideramos que es una sanción injusta, dada la acción por la que fue sancionado", apuntó Marcelino García, técnico del Athletic, en rueda de prensa tras conocer la sanción.

Para el asturiano, "Íñigo se lo tomó mal ya en el momento". "Aunque es una situación evitable, creo que no es punible porque si eso sucediera en todos los partidos, habría múltiples expulsados. Y no hay una fuerza tal como para que el futbolista caiga al suelo. Se tocan las mejillas, pero sin más. Es una cosa que sucedió, a evitar, pero ya está", opinó.

"El club ya está trabajando en el recurso, porque además percibimos que hubo precedentes no muy lejanos donde en una situación muy similar, el castigo no fue tan grave. Castigar a un futbolista con cuatro partidos por esa acción, no lo considero justo. Iñigo va a viajar, y hasta que se nos diga lo contrario, que creemos que no va a ser así, pues estará disponible", sentenció en relación a la acción de Leo Messi con Asier Villalibre en la final de la Supercopa de España y que fue sancionado con dos encuentros.