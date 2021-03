Israel/Irán.- Israel acusa a Irán de "terrorismo medioambiental" por un vertido de crudo en sus playas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Protección Medioambiental de Israel, Gila Gamliel, ha acusado a Irán de "terrorismo medioambiental" después de que el vertido de "un barco pirata" libio que se dirigía a Irán con petróleo causara el mayor desastre ecológico en décadas en las playas de Israel.

"Irán está iniciando el terrorismo no solo con armas nucleares o tratando de establecerse dentro de nuestras fronteras. Irán está iniciando el terrorismo al dañar el medio ambiente", ha escrito la ministra en su Twitter en un hilo en que cuenta la investigación israelí sobre el vertido.

La ministra ha añadido en una comparecencia de prensa recogida por 'The Times of Israel' que buscarán demandar a la empresa del barco, cuyo nombre no ha mencionado, para que compense a "millones de israelíes".

Poco después, fuentes del servicio de Inteligencia han desacreditado la conclusión de esta ministra, según recoge la cadena Channel 13 de este país.

Esta nueva acusación sigue añadiendo tensión a la relación entre Irán e Israel, mientras que el que el primero está siendo presionado por las principales potencias europeas para que vuelva a cumplir el pacto nuclear y negocie con Estados Unidos.

Entre otras repercusiones como el limpiado de las playas, que durará meses, Israel tuvo que prohibir la venta de marisco debido al vertido así como cerrar todas las playas del país en las que se encontraron decenas de animales sin vida.

"Es de lo peor que he visto", se lamentó entonces el director de la Autoridad Nacional de Parques y Naturaleza, Shaul Goldstein, en comentarios recogidos por la radio pública israelí.