El juez Calama pide a Vox que subsane un error formal sobre su querella por los mismos hechos antes de decidir si la admite a trámite

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha incoado diligencias de investigación penal contra el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a raíz de las denuncias de la Confederación de Española de Policía (CEP) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que consideran que incitó a la violencia mediante un mensaje en la red Twitter dirigido a quienes participaron en los primeros disturbios pidiendo la excarcelación del rapero 'Pablo Hasél' en varias ciudades españolas.

La comunicación de la Fiscalía del Supremo al CEP tiene fecha del 24 de febrero, dos días después de que este sindicato policial presentara su denuncia, según han informado, y en el mismo sentido lo ha hecho el SUP, mediante un comunicado emitido este jueves. Además de estos sindicatos otras dos organizaciones policiales –JUPOL y ASP– han presentado denuncias similares, mientras que el partido Vox optó directamente por presentar querella contra el dirigente morado en los Juzgados de Instrucción y también en la Audiencia Nacional.

Fuentes del Ministerio Público han precisado a Europa Press que la incoación de diligencias no presupone ninguna decisión sustancial sobre este asunto, y que aún no puede hablarse de investigación formal.

Ambas organizaciones policiales se han felicitado no obstante por la incoación de las diligencias penales. En su comunicado, el SUP añade la decisión de la Fiscalía "era necesaria por la gravedad de los incidentes que denunciamos como sindicato y la actitud del señor Echenique, que fue impropia de un diputado de Unidas Podemos, partido que forma parte del Gobierno y de alguien que sabía que lo único que merecían las algaradas de la Puerta de Sol era una rotunda condena y no un mensaje de apoyo total".

Por su parte, el CEP señalaba en su denuncia que el 'tuit' de Echenique se publicó a las 21.18 horas, cuando "ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a la concentración no comunicada" en la Puerta del Sol y en las calles aledañas en el centro de Madrid.

El pasado 17 de febrero, Echenique respaldó los actos de protesta en las calles de diferentes ciudades españolas tras la encarcelación del rapero Pablo Hasél, reclamando una investigación tras la "violenta mutilación del ojo" de una joven en los incidentes de Barcelona.

El sindicato de la Policía Nacional reprocha al portavoz de Unidas Podemos que mostrara "todo su apoyo a los jóvenes antifascistas", por lo que considera que pudo incurrir en un delito por incitar a la violencia, según los artículo 557 y 559 del Código Penal.

La denuncia también recoge que, cuando publicó su tuit, ya se había dejado constancia del lanzamiento de objetos a los policías y la quema de mobiliario urbano en diferentes ciudades, citando entre ellas Vigo, Tarragona, Barcelona, Gerona, Lérida y Granada.

"No cabe duda, en definitiva, de que los protagonistas de esos altercados recibieron un respaldo público cualificado que se constituyó en un elemento reforzador de esos actos vandálicos", sostiene la denuncia del sindicato que ahora se someterá a investigación.

La CEP quiere que se cite a Echenique en sede judicial e incorporar las actuaciones documentales llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, en funciones de guardia, durante la noche del 17 de febrero.

POCO RECORRIDO EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Por otra parte, el juez de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha incoado diligencias previas respecto a la querella de Vox contra Echenique en la Audiencia Nacional, y ha firmado un auto en el que pide al partido liderado por Santiago Abascal que subsane un error formal en su escrito antes de decidir si admite a trámite o no estas actuaciones.

Fuentes de este órgano ha señalado a Europa Press que esta acción de Vox en la Audiencia Nacional parece tener poco recorrido dada la condición de aforado ante el Supremo del portavoz de Podemos, que es diputado en el Congreso. Habitualmente, antes de decidir o no sobre una admisión los jueces de la Audiencia Nacional piden informe a la Fiscalía, un trámite que aún no se ha producido en este caso.

En su querella, Vox también acusa a Echenique de incitar a cometer delitos relacionados con los desórdenes públicos artículo 559 del Código Pena e incluso de la modalidad agravada contemplada en el artículo 579 CP.

La querella se dirige también contra los "autores materiales e intelectuales" de las concentraciones celebradas desde el 15 de febrero por la detención y el ingreso en prisión de Hasel y apunta a presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños y lesiones.

El sindicato Manos Limpias también ha formulado una denuncia ante el Ministerio Público contra Echenique por presuntos delitos de provocación y apología a la violencia al entender que "a través de su Twitter apoyó, alentó e incitó esos comportamientos delictivos de guerrilla urbana" y que "en entrevistas a medios de comunicación manifestó públicamente apoyo y aliento".