Estragos post Semana Santa: Repuntarían contagios en CDMX a mediados de abril

Una nueva ola de contagios llegaría a mediados de abril a consecuencia de las vacaciones por Semana Santa, fecha en que mucha gente aprovecha para acudir a sitios turísticos y la conglomeración es casi segura.

En entrevista con Publimetro, el médico especialista en epidemiología, Oscar Sosa, declaró que los hospitales ya se preparan para un repunte de casos Covid, pues la experiencia ha hecho saber que la alta demanda de los servicios de salud se da una semana después algún evento en donde la gente suele reunirse.

Explicó que eso ocurrió en la primera, segunda y tercera semana del año por las fiestas decembrinas inclusiva hasta 'Reyes Magos'. Además el primer pico de la pandemia que fue en mayo ocurrió después del Día de las Madres y la segunda elevación fue una semana después del Día del Padre.

"Para que empiecen a llegar los primeros casos es una semana después, es muy exacto, si se contagian un Jueves Santo porque hicieron una reunión o fueron a alguna misa o alguna cosa que hayan echo, justo el jueves siguiente vamos a empezar a ver los casos, entonces, más o menos a una semana después va a empezar el incremento", explicó.

Por lo anterior, el epidemiólogo pronosticó que aún está lejano el panorama de superar la pandemia en territorio nacional y al ritmo que avanza la vacunación, por lo menos año y medio será el tiempo para terminar de inmunizar a un porcentaje importante de la población, es decir, una cobertura por arriba del 95%. "No estamos ni siquiera por lo menos cercanos a esos porcentajes […] al ritmo que vamos lo veo muy complicado", añadió.

Lo que se avecina en la capital

El especialista consideró que el salto en el semáforo epidemiológico de algunos estados, de rojo a amarillo, parece más una decisión política que de salud; sin embargo el problema de contagios no se quedará en esos lugares turísticos sino en el lugar de origen de la gente que va a vacacionar, tal será el caso de la Ciudad de México.

"Mucha gente de la Ciudad de México seguro va a salir de vacaciones, para los lugares turísticos es fácil y sencillo decir nos vamos a amarillo, no pasa nada, por qué porque voy a recibir gente, pero no se va a quedar más de una semana, entonces, cuando regrese a su estado, allá es donde se van a saturar los hospitales, no donde van a vacacionar", advirtió.

El panorama en la CDMX no es alentador, de acuerdo con el médico, pues hay dos factores que alejan a la capital de un semáforo amarillo y, ni hablar del verde:

"El problema de la ciudad es, primero, la densidad poblacional, no hay forma de pensar que en la CDMX vas a estar conviviendo con pocas personas, simplemente subirte un día al Metro o Metrobús, hasta te sorprendes cuando no hay gente; y segundo, tiene mucha migración del Estado de México, Hidalgo y Morelos por trabajo, ni siquiera por placer y el Covid de eso se abastece, del movimiento poblacional".

Respecto al Plan de Vacunación, Oscar Sosa dijo no entender por qué cambiaron el formato de hacer núcleos para inmunizar en vez de aplicar las dosis en los Centros de Salud, como regularmente se hace en México y nunca ha habido problema alguno. "Entonces, o te sale bien como en CDMX o te sale terriblemente mal como en Ecatepec", acotó.

