Fútbol/Premier.- (Previa) El derbi de Manchester, sentencia o emoción para la Premier

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El derbi de Manchester, con un City líder y un United tocado, centra este domingo la atención de la vigésima séptima jornada de la Premier League, en la que Chelsea y Everton pugnan en Stamford Bridge por la última plaza 'Champions' y en la que el dubitativo Liverpool quiere acercarse a Europa a costa del Fulham.

A falta de 12 jornadas para la conclusión del campeonato, los de Pep Guardiola (65) atesoran 14 puntos de ventaja sobre los 'red devils' y 15 sobre el Leicester, gracias a 15 victorias consecutivas en el campeonato doméstico que les hacen acariciar el que sería el séptimo título liguero de su historia.

Con su triunfo en el duelo adelantado del miércoles ante el Wolverhampton (4-1), el cuadro 'citizen', que también tiene encarrilado el pase a los cuartos de final de la 'Champions' tras el 0-2 de la ida ante el Borussia Mönchengladbach, acumula ya 21 partidos seguidos ganando entre todas las competiciones.

Un estado de forma que contrasta con el momento de su vecino, que aunque no cae desde el 27 de enero y sigue vivo en la Liga Europa, no consigue la firmeza necesaria para sostener su pulso en la Premier. Cuatro empates en las cinco pasadas jornadas, dos de ellos esta última semana ante Chelsea (0-0) y Crystal Palace (0-0), han desinflado sus expectativas. Además, no ha visto puerta en sus tres últimos encuentros.

Aun así, los de Ole Gunnar Solskjaer podrían subirse al último tren si son capaces de tumbar al líder, en un duelo en el que no podrán contar con David de Gea por su paternidad. De lo contrario, podrían ver amenazada su segunda posición por el Leicester, que podría adelantarles si vence al Brighton e interrumpe una racha de dos partidos sin ganar.

Para el lunes quedará otro duelo 'Champions' entre el Chelsea y el Everton, cuarto (47) y quinto (46) de la tabla, respectivamente. El conjunto 'blue', al que todavía le queda más de una semana para intentar rematar la eliminatoria ante el Atlético tras el 0-1 de la ida en Bucarest, espera dar continuidad al triunfo del jueves ante el Liverpool para evitar que los de Carlo Ancelotti puedan arrebatarle la posición de privilegio con su cuarta victoria consecutiva.

Por su parte, los de Jürguen Klopp, a tres puntos de la zona continental, necesitan recuperar la moral perdida por sus cinco derrotas en las últimas seis fechas, que amenazan con poner en la picota la cabeza del técnico alemán. El Fulham, primero de los equipos en puestos de descenso, podría ser la víctima perfecta para cargarse de fuerza antes de intentar sellar este miércoles en pase a cuartos de la Liga de Campeones ante el Leipzig -con el 0-2 favorable de la ida-.

–PROGRAMA DE LA JORNADA 27 EN LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Burnley – Arsenal.

Sheffield United – Southampton.

Aston Villa – Wolverhampton.

Brighton – Leicester.

-Domingo.

West Brom – Newcastle.

Liverpool – Fulham.

Manchester City – Manchester United.

Tottenham – Crystal Palace.

-Lunes.

Chelsea – Everton.

West Ham – Leeds United.