Fútbol/Primera.- (Previa) El Sevilla busca olvidar al Barça en Elche en un sábado con duelos directos por la permanencia

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El Sevilla intentará recuperar la sonrisa y dejar atrás sus dos dolorosas derrotas ante el FC Barcelona en su visita al Elche en un sábado marcado por duelos directos por la permanencia entre Valladolid y Getafe y Cádiz y Eibar, en partidos correspondientes a la vigesimosexta jornada de LaLiga Santander.

En el Martínez Valero (16.15 horas), el Elche intentará aprovechar el duro golpe que recibió el Sevilla el pasado miércoles para sumar tres puntos que le podrían hacer salir del descenso si el Valladolid no gana en el primer partido del día al Getafe.

El conjunto hispalense llega a Alicante 'tocado' por su eliminación copera, tanto en lo anímico, por no poder defender el valioso 2-0 de la ida ante el FC Barcelona, como en lo físico, tras tener que jugar una prórroga con diez. A ello, se añade su derrota de días antes ante el mismo rival, pero en el Ramón Sánchez-Pizjuán, que le descabalgó del tren de aspirantes ligueros.

En total, dos reveses duros para la moral sevillista, con el añadido de no marcar en ninguno de ellos y de haber encajado cinco goles, y la obligación de no fallar de nuevo y de no 'despistarse' con la vuelta de la Liga de Campeones y el intento de remontar el 2-3 adverso al Borussia Dortmund alemán.

Este reto también puede marcar el once de Lopetegui para la visita al necesitado conjunto ilicitano. El de Asteasu tiene sólo la baja segura de Aleix Vidal, pero a muchos jugadores de los denominados titulares algo 'tocados' por el esfuerzo y por la exigencia del calendario por lo que lo más normal es que presente un equipo renovado con jugadores como Gudelj, Sergi Gómez, Escudero y Óscar, además de un Lucas Ocampos que podría coger más ritmo para el Signal Iduna Park tras volver el pasado miércoles.

Por su parte, el Elche intentará aprovechar todas estas circunstancias que afectan al Sevilla para sacar tres puntos necesarios en su batalla por salir del descenso y de cara a un calendario que se le presenta muy complicado.

El conjunto ilicitano no pudo dar continuidad a la exitosa llegada de Fran Escribá, que se estrenó con victoria ante el Eibar, pero que cayó en sus dos siguientes partidos ante el Barça y el Granada, y se mantiene penúltimo antes de un tramo donde tras este encuentro, deberá jugar tres como visitante ante el Real Madrid, de nuevo el Sevilla en aplazado de la primera vuelta, y el Getafe.

El técnico valenciano tiene la baja segura del argentino Rigoni, uno de los fijos en el frente ofensivo, pero recupera a Josan para conformar un once que se parecerá mucho al de la derrota en el Nuevo Los Cármenes y en el que debe decidir si jugar con dos delanteros arriba.

DUELO CRUCIAL EN ZORRILLA.

La jornada sabatina se abrirá a las 14.00 en el José Zorrilla donde se verán las caras el Valladolid, decimoséptimo clasificado con 22 puntos, los mismos que el antepenúltimo, el Deportivo Alavés, y el Getafe, decimotercero con 27.

Un duelo directo vital para ambos, sobre todo para los locales, que están inmersos en una mala racha y que sólo han ganado un partido liguero en este 2021, curiosamente al conjunto 'azulón' en su estadio por un solitario 0-1. Desde entonces, los de Sergio González sólo han podido sumar cuatro de los últimos 24 puntos, aunque lo más 'positivo' es que están fuera de una 'quema' a la que se arriesgarían a caer si no repiten victoria ante los de José Bordalás.

En cambio, el equipo madrileño llega con algo más de ánimo a este choque en Pucela. El 2021 también le ha sido bastante esquivo al Getafe, que sólo había sumado uno de los últimos 18 puntos hasta que rompió su mal momento el pasado sábado ante el Valencia, además con una goleada (3-0) que le fortaleció en la moral y le hizo coger una pequeña distancia con el descenso.

De cara a un duelo que se presenta tenso y con pocas concesiones, por los números ofensivos de ambos y su historial de últimos enfrentamientos, el Valladolid, que en la anterior jornada perdió en el último suspiro la victoria en Balaídos, parece que repetirá once, algo que no podrá hacer su rival que, por sanción, perderá a un jugador importante como Cucurella, cuyo hueco podría ser para Aleñá.

Finalmente, a las 18.30 horas habrá otro duelo directo por la permanencia en el Ramón de Carranza donde se cruzarán el Cádiz y el Eibar, decimoquinto y decimosexto respectivamente de la clasificación, separados por tan sólo tres puntos.

El choque mide a dos equipos a los que les está costando mucho sacar los tres puntos en este momento de la temporada. El gaditano, que entre sus seis victorias tiene la lograda en Ipurua y que busca tener ganador un 'goal-average', lleva casi dos meses sin ganar desde que batiese al Alavés en casa y sólo ha sumado dos de los últimos 21 puntos, mientras que el guipuzcoano triunfó por última vez el 2 de enero ante el Granada y sólo ha arañado un punto más en el mismo número de encuentros.

El conjunto de Álvaro Cervera necesita ser más regular en su estadio, donde sólo ha ganado, además de al Alavés, al FC Barcelona, y donde ha perdido sus tres últimos choques (Atlético, Athletic y Betis). Los de José Luis Mendilibar no ganan a domicilio desde el 30 de noviembre y aunque parecen sentirse más cómodos como visitante han caído en sus dos últimas salidas (El Sadar y Martínez Valero). Los locales tienen la duda de Fali, con Cala como alternativa, y Bigas será baja en los visitantes y Arbilla se perfila su sustituto.

–HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 26 DE LALIGA SANTANDER.

Valladolid – Getafe. Melero López (C.Andaluz) 14.00.

Elche – Sevilla. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 16.15.

Cádiz – Eibar. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30.

Osasuna – Barcelona. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.