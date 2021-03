Rey Felipe.- El Rey abandona la fábrica de la Seat tras visitarla por su 70 aniversario

MARTORELL (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha abandonado la fábrica de la Seat en Martorell (Barcelona) poco antes de las 14 horas, tras visitarla este viernes por su 70 aniversario.

Ha salido escoltado por diversos furgones de los Mossos d'Esquadra que, junto con dotaciones de la Guardia Urbana, han cortado la circulación al tráfico.

Justo delante de la Seat le esperaban unos 20 manifestantes –incluida la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie– que exhibían una pancarta de 'Catalunya no tiene Rey' y le han gritado la misma consigna.

CONCENTRACIONES EN PUENTES

La jornada ha comenzado este viernes a las 9.00 cuando una veintena de personas se han concentrado este en la plaza Joan Serrats de Martorell, convocados por CDRs para protestar contra la visita del monarca, aunque antes de comenzar el acto ya se habían disuelto.

Durante el transcurso de la concentración algunos manifestantes han alertado de que los Mossos les hacían retirar las pancartas en otros puntos, excepto en plaza Joan Serrats, que la han mantenido.

Al margen de la manifestación de CDRs, a las 9.30 horas otras 20 personas se han concentrado en el puente de la Plaza 19 del mismo municipio, que pasa por encima de la autopista AP-7, convocados por ANC y Òmnium Cultural.

RETIRADA DE PANCARTAS

Ante la retirada de pancartas, la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha se ha puesto en contacto con la Conselleria de Interior "para ver qué pasaba" y, tras la llamada, les han permitido colgar una pancarta en el puente.

"No se trata que nos dieran permiso, nosotros habíamos comunicado la acción a Interior correctamente y no teníamos ninguna resolución que nos dijera que no podíamos colgar las pancartas", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

Al llamar, la ANC ha confirmado que "no había ninguna resolución que prohibiese colgar las pancartas, por lo que el operativo ha rectificado la orden", según Paluzie.