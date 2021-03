Fútbol.- Zidane: "Seguiremos vivos en LaLiga pase lo que pase en el derbi"

"Benzema es una alegría para el fútbol"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, ha asegurado que seguirán "vivos" en LaLiga Santander "pase lo que pase" en el derbi de este domingo ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano (16.15 horas), en el que "no" hay "favoritos", y ha confirmado que podrá contar con el delantero francés Karim Benzema, "una alegría para el fútbol".

"Son tres puntos en juego. Es una final, pero como todos los partidos. Pase lo que pase vamos a estar vivos en LaLiga. Estamos concentrados en hacer un buen partido. Jugar bien es lo más importante para nosotros", declaró en rueda de prensa. "Sabemos que es un partido especial, un derbi de Madrid. Estamos preparados para este partido, estuvimos muy bien toda la semana y estamos contentos de poder jugar", añadió.

Además, recordó que "no hay favorito en un derbi". "Es un partido bonito para jugar, intentaremos hacer un gran partido de fútbol, es lo que quieren ver todos los aficionados", dijo. "No sé lo que va a pasar. Están arriba en la clasificación. Con hacer un buen partido de fútbol, el resto va a llegar. Durante 90 minutos tenemos que hacer un gran partido ante un rival muy bueno y en un derbi. A los jugadores les gusta mucho jugar este tipo de partidos", desveló.

El cuadro madridista lleva cinco años sin perder en LaLiga contra los rojiblancos y son el único que no ha caído en el nuevo estadio colchonero, aunque para el preparador francés eso "no significa nada". "Mañana es otra historia y otro partido. Tenemos que ir con la convicción de que vamos a hacer un buen partido y sacar los tres puntos. Lo de antes no ayuda en nada", subrayó, reiterando que tienen que seguir en la "misma línea" que en partidos anteriores y "estar fuertes defensivamente".

En otro orden de cosas, el técnico de Marsella se rindió a su compatriota Karim Benzema, que volverá para el derbi. "Karim va a estar con nosotros. Sabemos lo que es, no solo por los goles; es un jugador importante en nuestro sistema de juego y cuando tenemos el balón", manifestó, aunque recalcó que nunca van "a arriesgar" si corre algún riesgo. "La idea es que los jugadores que jueguen estén siempre al cien por cien", indicó.

"Es especial lo que hace en el campo. Es una alegría para el fútbol. Cuando llegó aquí se hablaba mucho del jugador que era, tras diez años ha mejorado muchísimo, es un jugador fundamental para el equipo. Es especial para todos los aficionados del fútbol, no solo del Madrid", continuó sobre el delantero francés.

Sin embargo, no quiso incidir en las malas cifras goleadoras de Vinícius y Asensio. "Cada uno puede opinar. Queremos meter más goles, pero lo importante es crear las ocasiones. Estamos creando más, cada jugador puede mejorar los datos. Yo no metía muchos goles, y era un objetivo para mí. Los jugadores que tenemos tienen calidad para eso", expresó.

También habló del belga Eden Hazard, y confirmó que "no hay recaída". "Queremos que esté al cien por cien para volver, sin prisa. Sabemos la importancia que tienen Eden en nuestro equipo, pero dependemos de su sensación. Es importante que cuando vuelva se sienta fuerte y al cien por cien. No vamos a arriesgar con su vuelta. Está evolucionando muy y espero que la semana que viene esté con nosotros definitivamente", expuso.

Sobre el portero Thibaut Courtois, aseguró que es "uno de los mejores". "Ha crecido muchísimo con nosotros, es importante y lo ha demostrado últimamente", apuntó.

Por último, Zidane valoró el hecho de que este domingo igualará a Vicente del Bosque como segundo entrenador con más partidos dirigidos con el conjunto blanco. "Es un hombre de fútbol, era una persona sencilla y transmitía mucha serenidad al equipo. Aprendí mucho de él, como de todos los entrenadores que he tenido", recordó sobre el extécnico madridista y exseleccionador español.

"Lo más importante es saber lo que has hecho. Todos saben que cada unos aquí intenta hacerlo lo mejor posible. Esto lo puedes notar cuando te vas de aquí, el club siempre se lo ha agradecido mucho a los jugadores y los entrenadores", concluyó.