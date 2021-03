Alertan por posible repunte de acoso sexual en CDMX por 'Onlyfans'

El delito de acoso sexual repuntaría en la Ciudad de México tras la relevancia que ha cobrado en pandemia la plataforma 'Onlyfans', que otorga una nueva forma de comercializar contenido explícito el cual ha incrementado en un contexto de crisis económica por la que atraviesa el país derivado del confinamiento que provoca el coronavirus.

De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la CDMX, las carpetas de investigación por el delito de acoso aumentaron, pasando de 884 en 2019 a mil 002 en 2020, es decir, hubo un incremento de 13.3%, cifra que iría a la alza por la fama de esta plataforma británica que fue creada desde 2016.

"Sí se prevé que el acoso pueda incrementar, sin embargo siempre se mantienen acciones preventivas con la finalidad de que esto no suceda", dijo Sandra García, de la Policía Cibernética en entrevista con Publimetro.

En esta línea, explicó que el acoso se encuentra en segundo lugar de incidencias de reportes cibernéticos y un 69% de ellos provienen de mujeres que normalmente denuncian este tipo de situaciones.

Entre los riesgos de comercializar fotografías o videos de carácter sexual en 'Onlyfans', la Policía Segundo señaló que destacan: suplantación de identidad, acoso, extorsión, violencia digital, amenazas y chantajes por lo que recomendó principalmente no generar este tipo de contenido. "No lo mantengan en sus nubes, no lo compartan a través de ninguna red social, pues una vez que se sube el contenido a internet este nunca lo elimina", advirtió.

Tres reportes en CDMX

Sandra García informó que hasta la fecha han recibido tres reportes relacionados con la plataforma 'Onlyfans', de cuentas de Instagram que fueron vulneradas y sin su consentimiento ofertaban el contenido en el sitio británico.

"Fueron mujeres (las que reportaron). Ya se les brindó el asesoramiento correspondiente, se les brindó el apoyo psicológico y de igual forma opciones par realizar su denuncia y darle seguimiento a su caso", refirió.

En este sentido, explicó que la labor de la Policía Cibernética es dar asesoramiento jurídico y psicológico a las víctimas.

"Se les hace la invitación a que realicen la denuncia pertinente ante la Fiscalía local ya que este pudiera estar catalogado como violencia violencia digital, aunque el Ministerio Público es el da la última palabra y quien tipifica el delito", explicó.

Ante este panorama, cabe destacar que la violencia digital en la CDMX se castiga por medio de la Ley Olimpia, la cual fue aprobada el 3 de diciembre de 2019 en el Congreso local. El delito se sanciona con una pena de cuatro a seis años de prisión y una multa de entre 42 mil 245 y 84 mil 490 pesos.

