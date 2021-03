AMP.- Fútbol/Premier.- (Crónica) El United corta la racha del líder City

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Manchester United se llevó el derbi (0-2) ante el City en la jornada 27 de la Premier para romper la racha de 21 victorias seguidas de los de Pep Guardiola, un freno a los 'citizens' que no les impide seguir cómodos en el liderato, mientras que el Liverpool siguió su caída libre en Anfield ante el Fulham (0-1).

El derbi de la ciudad de Mánchester se lo quedó el equipo 'red devil' con los goles de Bruno Fernandes, de penalti a los dos minutos, y el 0-2 de Saw en el inicio de la segunda parte. El líder no tuvo su día, 22 partidos después, y no supo ni pudo sacar su ágil versión ofensiva, en gran parte por culpa del rival.

Los de Ole Gunnar Solskjaer se crecieron en un día grande, con una gran defensa y concentración y un ataque que supo hacer daño a los espacios que descuidó el City. Con un cómodo colchón en lo alto de la tabla, al conjunto celeste le faltó intensidad, ritmo y fluidez para hacer dudar a un United que recupera la segunda plaza.

El City, que traía un récord histórico de 21 partidos seguidos con victoria y no perdía en Premier desde el 21 de noviembre, sigue como líder indiscutible del fútbol inglés con 65 puntos, 11 más que el United y 12 que el Leicester. Además, el Liverpool volvió a caer en casa por sexto partido consecutivo, cediendo en una lucha por el 'Top 4' que se le complica y mucho.

Los 'reds', que ganaron el título el año pasado con 18 puntos de renta, llevaron un récord de 68 partidos sin perder en Anfield hasta hace una semanas. Ahora, encadenas seis derrotas locales, después del último palo ante el Fulham, quien sumó tres puntos de oro y mucha fe en su salvación aún en puestos de descenso.

Al borde del descanso, Lemina hizo el único gol del encuentro, con muchos cambios de Jürgen Klopp en busca de revitalizar el equipo después de la derrota ante el Chelsea. Diogo Jota, quien volvía al once tres meses después, fue quien más cerca estuvo del gol para un Liverpool pobre en su juego y en su imagen.

La jornada la cerró la goleada del Tottenham sobre el Crystal Palace (4-1), con un doblete de Gareth Bale y otro de Harry Kane, para lograr la tercera victoria seguida en Premier. Los de Jose Mourinho se colocan sextos a dos puntos de la cuarta plaza.

–RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 27 EN LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Burnley – Arsenal 1-1.

Sheffield United – Southampton 0-2.

Aston Villa – Wolverhampton 0-0.

Brighton – Leicester 1-2.

-Domingo.

West Brom – Newcastle 0-0.

Liverpool – Fulham 0-1.

Manchester City – Manchester United 0-2.

Tottenham – Crystal Palace 4-1.

-Lunes.

Chelsea – Everton.

West Ham – Leeds United.