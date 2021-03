Fútbol.- Koke: "Hemos sido superiores, pudimos matar el partido"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El centrocampista del Atlético de Madrid Koke Resurrección lamentó el empate (1-1) ante el Real Madrid este sábado "casi al final del partido", en un derbi que mantiene abierta la lucha por LaLiga Santander.

"Hemos sido superiores. En el segundo tiempo si hubiésemos estado un poco más acertados de cara a portería nos hubiésemos llevado el partido. Sabemos el nivel del Madrid y en cualquier situación te hacen gol como ha sido casi al final del partido", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Koke no vio un bajón físico en su equipo en el segundo tiempo e insistió en que pudieron "matar el partido" antes de que Benzema hiciera el 1-1 en el minuto 88. "Ha entrado gente de refresco y el equipo ha intentado tirar hacia delante. Hemos tenido ocasiones para matar el partido", apuntó.

Por otro lado, el capitán rojiblanco no quiso valorar la polémica de una mano su área ya que son los colegiados los que tienen que explicarse. "Lo tendrán que explicar los árbitros, de mi lado diré que no es mano del otro lado dirán que es mano, ese debate no se va a acabar", apuntó.

"Llevamos un colchón, esto es hasta que acabe la temporada, nos centramos en la oportunidad de un partido aplazado sumar puntos", añadió, pensando en ese duelo del miércoles ante el Athletic Club y sin dar importancia a que todavía no han ganado a los blancos en el Wanda Metropolitano ya que son "pocos partidos".