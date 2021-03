Universidades privadas se suman al paro de mujeres por el 8M

Universidades privadas en Puebla se sumaron a la convocatoria #UnDíaSinNosotras2021 para realizar un paro de labores y actividades para las féminas, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

La desigualdad y violencia hacia la mujer es inaceptable. La UDLAP se suma a la convocatoria #UnDíaSinNosotras y apoya la decisión individual de las mujeres en participar. pic.twitter.com/gz9lsaoK65 — UDLAP (@udlap) March 6, 2021

A través de un comunicado, la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) informó que apoyará la decisión individual de las alumnas y colaboradoras que decidan ausentarse de sus actividades el 9 de marzo.

La institución que encabeza el rector, Ernesto Derbez Bautista, apuntó que la tolerancia y el respeto a las personas son valores que promueven para fomentar un ambiente seguro en favor de la comunidad universitaria y contribuir a una sociedad más equitativa.

A su vez, la Universidad Anáhuac Campus Puebla informó que también respaldarán la decisión de sus alumnas, profesoras y administrativas de conmemorar el Día Internacional de la Mujer con un paro labores.

Además, invitaron a sumarse a los talleres, foros y dinámicas de capacitación para reflexionar sobre este importante día.

En la #AnáhuacPuebla generamos espacios que sumen en la construcción de un entorno más equitativo y justo para las mujeres; te invitamos a consultar los talleres, foros y dinámicas de capacitación y reflexión que tenemos a través de nuestra Jornada de la Mujer.#MujeresAnáhuac. pic.twitter.com/4zEJvLRkmj — Universidad Anáhuac Puebla (@UAnahuacPuebla) March 5, 2021

Colectivas en Puebla invitaron a las mujeres a no salir a las calles, no asistir a su trabajo, no usar redes sociales, no comprar y no conectarse a sus clases este lunes.

