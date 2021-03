Coronavirus.- Tailandia aprueba reducir la cuarentena para los viajeros vacunados contra la COVID-19

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las autoridades tailandesas han aprobado este lunes el uso de 'pasaportes covid', que posibilitará que los viajeros que pretendan entrar en el país asiático hagan una cuarentena menor, según ha anunciado el ministro de Salud, Anutin Charnvirakul.

En concreto, con la medida, que entrará en vigor en abril, los viajeros con certificados de vacunación tendrán que guardar cuarentena durante siete días, en lugar de los 14 actuales.

Según ha explicado Charnvirakul, podrán beneficiarse de la cuarentena reducida tres tipos de viajeros. En primer lugar, según ha recogido el diario 'The Nation', los viajeros y ciudadanos tailandeses que tengan un certificado de vacunación con una antigüedad no superior a tres meses y no inferior a 14 días antes de su entrada.

Asimismo, también podrán guardar cuarentena durante un número de días menor, diez en total, los viajeros que acrediten estar libres de COVID-19. La medida rige para todos los países excepto para los viajeros procedentes de Sudáfrica, debido a la mutación del SARS-CoV-2, que tendrán que aislarse durante 14 días.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias tailandesas han contabilizado más de 26.000 personas contagiadas de la COVID-19, incluidas 85 víctimas mortales a causa de la enfermedad.