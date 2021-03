Fútbol/Champions.- Terzic: "El Sevilla mostrará otra cara en Dortmund"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, se ha mostrado convencido de que el Sevilla, al que se enfrentan este martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, mostrará "otra cara" en el Signal Iduna Park después de caer en el duelo de ida (2-3) en el Sánchez-Pizjuán.

"Esperamos a un Sevilla muy bueno. Ya aseguraron tras el partido de ida que querían mostrar otra cara en Dortmund. Estaremos preparados para eso", declaró en rueda de prensa, restando importancia a la eliminación copera ante el FC Barcelona y a la derrota ante el Elche en LaLiga de los nervionenses.

Ahora, el cuadro alemán irá a por una victoria para finiquitar el billete a cuartos. "Necesitaremos dos buenas actuaciones para pasar a la siguiente ronda. Hemos visto en los últimos años que una buena actuación no es suficiente", manifestó.

Para la cita, no podrá contar con Jadon Sancho, pero es optimista con Raphael Guerreiro y Giovanni Reyna. "No perdemos la esperanza y veremos en los entrenamientos de mañana si están listos", indicó, además de confirmar que al noruego Erling Haaland "no le está afectando" el golpe sufrido el fin de semana en el partido ante el Bayern Múnich. "Espero que juegue un buen papel mañana", deseó.

Por su parte, el capitán del equipo, Marco Reus, reiteró que tienen "un gran partido por delante". "Queremos pasar. Nos enorgullecería a todos llegar a cuartos de final. Es un incentivo suficiente saber que nuestro viaje en la Liga de Campeones puede continuar", explicó.

Sin embargo, el futbolista alemán aseguró que no serán conservadores, a pesar de que el empate les vale para pasar de ronda. "No cambiará nada el hecho de que queremos ganar el partido y mostrar nuestro fútbol en el campo. Esperamos rendir como lo hicimos en Sevilla, con una agresividad sana", concluyó.