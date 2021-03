Meghan se escuda en Archie

Que Meghan pensó en suicidio, que se arrastró por el piso con Harry y que se sentía miserable y sola…No, esto no es lo relevante de la entrevista que dieron los duques de Sussex a Oprah Winfrey, sino la fuerte acusación de racismo directo al corazón de la familia real. ¿Qué implicaciones tiene todo esto?

Una acusación de racismo hacia la monarquía más poderosa del mundo no se debe tomar a la ligera en pleno Siglo XXI. Meghan Markle, hoy duquesa de Sussex, acusó a la familia real británica de preocuparse por el color de la piel de su hijo no nacido (Archie, de dos años) y de que el sistema operador del Palacio de Buckingham cambió los estatutos para no otorgarle el título de príncipe y sus correspondientes derechos a tener seguridad personal.

Si este pleito era antes un “chisme” de Hollywood ahora se torna en una discusión importante en la agenda socio cultural: llega en el contexto mundial del movimiento Black Lives Matter suscitado desde mayo de 2020 por el asesinato del ciudadano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, así como al cisma del Commonwealt, que agrupa a ex colonias y naciones que aún tienen como monarca a Isabel II y que han manifestado su deseo por ser Repúblicas.

El propio Harry se refirió en la entrevista a esa vieja cicatriz imperialista de la Gran Bretaña porque su familia no acalla “porque le tienen miedo a la prensa británica”.

Si la esclavitud negra existió en Estados Unidos fue porque los colonizadores británicos los llevaron de las West Indies, es decir, de las colonias caribeñas vendidos como ganado.

Hace un año que anunciaron su salida de la familia real, la activista Agua Hirsch escribió en The New York Times que eso se debía solamente al racismo puro y duro de la prensa británica y gran parte de la población, derivada de la profunda correlación entre los privilegios y la raza: incluso piensa que el Brexit es un modelo racista “y el primer ministro Boris Johnson es tan racista que avergonzaría Trump”. Pero la facción facción monárquica está indignada y piensa distinto…

El periodista Valentine Low, responsable de publicar dos notas que hirieron a Meghan esta semana (una de ellas fue que bulleaba a su staff en el Palacio de Kensington) está convencido de que Meghan planeó salirse de la familia real desde antes de unirse a ella, aprovechando la inestabilidad emocional de Harry y su falta de compromiso con la Corona desde adolescente. “Ella juega a la narrativa de la víctima, y si la gente del palacio y toda la prensa está en su contra entonces puede decirle a Harry que la odian y que deben irse a Los Ángeles, donde ella quiere estar”.

Más allá de si Meghan es o no maquiavélica, si Harry no ha superado la muerte de Diana y si Charles es un viejo conservador y rígido, lo que dejaron claro en la entrevista y que es el punto neurálgico de la imagen pública de la pareja Sussex, es que pretenden convertirse en el rostro activista de una causa poderosa que ni siquiera la mismísima princesa Diana promovió: el fin del racismo en la Gran Bretaña…y apuntaron directo al corazón de la orgullosa Corona británica. Vaya golpe.

¿Lo lograrán o son demasiado ambiciosos?