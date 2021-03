Fútbol/Champions.- De Jong: "Siempre hemos creído y creemos en la remontada"

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El jugador del FC Barcelona Frenkie De Jong ha asegurado que creen en la remontada ante el Paris Saint-Germain, en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, pese al 1-4 de la ida del Camp Nou y ha asegurado que el equipo está "unido" y con fe, con ambición de cara al tramo final de campaña más allá de lo que ocurra en el Parc des Princes.

"El principal objetivo siempre tiene que ser clasificarnos. Vamos a competir y veremos cómo va. Siempre hemos creído y creemos en la remontada. Estamos unidos siempre. Se pudo ver en los partidos contra el Sevilla, por ejemplo. Y como he dicho, vamos a París para ganar", recalcó en rueda de prensa.

De Jong no quiso valorar si fue justo o no el resultado de la ida, pero tiene claro el mensaje de cara a esta vuelta. "No sé si el 1-4 fue justo pero jugamos un mal partido. Vamos a intentar dar una buena imagen y competir", apeló.

Además, enfrente no estará uno de los mejores jugadores del club parisino, y que ya se perdió la ida. "Neymar es de los mejores jugadores y si no está disponible para jugar, para nosotros es mejor, es más fácil", apuntó.

"No me sorprende mucho el nivel de Ilaix porque le veo en los entrenamientos. Tiene mucha calidad, es muy joven, y si sigue trabajando y mejorando tiene un gran futuro aquí", comentó sobre su joven compañero en el centro del campo blaugrana.

A nivel personal, celebró tener tantos minutos y también el nivel mostrado en el campo. "Estoy bien, no tengo molestias, y es lo más importante. El año pasado jugué muy pocos minutos, no estaba contento. Quiero seguir así", se sinceró.

"Estamos en la final de la Copa del Rey y tenemos que ganarla. En LaLiga, en este 2021, estamos mejor y estamos luchando por el título. Estamos contentos de que ahora haya presidente, es muy importante para el club. Personalmente no le conozco muy bien, no hablé con él, pero hablaré con en el futuro, seguro, y estamos contento de tener presidente. Deseó mucha suerte al equipo y que vayamos a competir, eso dijo", comentó en referencia a la actualidad y a Joan Laporta, ganador de las elecciones presidenciales.