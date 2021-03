Fútbol/Champions.- Klopp rechaza suceder a Löw como seleccionador alemán: "Tengo contrato con el Liverpool"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, ha descartado que vaya a ser el relevo de Joachim Löw al frente de la selección alemana, y ha recordado que le quedan "tres años de contrato" con el conjunto 'red', y ha instado a centrarse en tratar de finiquitar el billete a los cuartos de final de la Liga de Campeones este miércoles ante el RB Leipzig.

"¿Si estaré disponible como posible seleccionador en verano o después del verano? No. Me quedan tres años en el Liverpool; es muy sencillo: firmas un contrato y tratas de cumplirlo", dijo Klopp, cuyo contrato con el Liverpool expira en 2024.

Löw ha anunció este mismo martes que abandonará el cargo después de la próxima Eurocopa, poniendo fin a una etapa de 17 años vinculado al equipo germano, primero como ayudante de Jurgen Klismann y desde 2006 como líder en el banquillo. "Alguien más hará el trabajo, y con la cantidad de buenos entrenadores alemanes que hay, estoy seguro de que la Asociación Alemana encontrará una buena solución", explicó Klopp, que alabó "el increíble trabajo" de Löw al frente del combinado germano.

Por otra parte, el preparador del Liverpool apeló a aprovechar "el impulso" de la 'Champions', donde ataron un valioso 0-2 en la ida, para tratar de olvidar la mala racha en la Premier. "El Leipzig tiene un impulso diferente, ya que ganó los últimos cuatro partidos, pero los resultados anteriores no afectan al partido", expresó.

"Estoy feliz de tener esta oportunidad el miércoles. Hemos tenido buenos momentos en esta temporada, contra los Spurs y el West Ham recientemente. La consistencia es el problema, no tiene nada que ver con Anfield", subrayó. "Siempre tienes una oportunidad en el próximo partido. Es el medio tiempo, tenemos que jugar el partido. No tengo ninguna duda sobre nosotros", apuntó.

Por último, Klopp confesó que sigue ansioso por que el público regrese a los estadio. "Lo he dicho 5.000 veces, el fútbol no sería el deporte que amamos si nadie pudiera verlo en el estadio. Hemos echado de menos a los aficionados porque tenemos uno de los mejores ambientes del mundo. Eso no es excusa, pero en tiempos difíciles, eso puede ayudar. No puedo esperar al día en que se permita volver a los aficionados", concluyó.