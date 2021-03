Fútbol/Champions.- Pochettino, sobre la fe del Barcelona: "Lo más importante en el fútbol es creer y vender optimismo"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ha recalcado que deben estar "más concentrados" desde el inicio que en el Camp Nou si quieren superar este miércoles la eliminatoria de octavos de la Liga de Campeones ante el FC Barcelona, y ha .

"Hay 90 minutos por jugar; hay que ser consistentes en el rendimiento durante esos 90 minutos. Tenemos que jugar el partido sabiendo que en el fútbol lo más importante es estar concentrados y tener un buen rendimiento. Es un partido que comienza 0-0 y que queremos ganar, esa es la mentalidad que tenemos que tener", declaró en rueda de prensa.

Además, el técnico argentino valoró las declaraciones del nuevo presidente azulgrana, Joan Laporta, que se mostró optimista con poder darle la vuelta a la eliminatoria tras el 1-4 de la ida en la Ciudad Condal. "Felicito a Joan, una persona con la que he tenido muy buena relación cuando estaba en Barcelona, lo conozco muy bien", manifestó.

"Lo más importante en el fútbol es creer, ser optimista y vender optimismo. La realidad es que tenemos que estar más concentrados que en Barcelona. Tenemos que atacar y ganar el partido. Sabemos que el Barcelona es un gran equipo y que en este tipo de partidos de 'Champions' la manera en que te preparas y los afrontas es importantísima", prosiguió.

Tampoco cree que pueda afectar la histórica remontada de los culés en 2017, cuando levantaron el 4-0 de París con un 6-1 en el Camp Nou. "No hay pasado más allá del 20 de enero, cuando llegué, no hay historia atrás. Nuestras experiencias son a partir de que llegamos. No tengo ningún condicionamiento ni emoción pasada", subrayó.

Pochettino recalcó que lo importante es cómo comiencen el choque. "Lo más importante es cómo vamos a salir. Miramos a nuestros oponentes y sabemos que el Barcelona es un gran equipo que viene mostrando una gran solidez", expuso. "Luego hay 90 minutos en los que hay que estar concentrados y queremos clasificarnos ganando el partido", indicó.

"Enfrente tendremos a un FC Barcelona con grandísimos futbolistas y un gran entrenador como Ronald. Siempre tenemos el respeto máximo a nuestros rivales, sabiendo que va a ser un partido muy duro y en el que tendremos que tener un rendimiento paracido o mejor que en Barcelona para poder ganar el partido y pasar la eliminatoria", continuó.

"A NEYMAR LE HACÍA MUCHÍSIMA ILUSIÓN JUGAR"

En otro orden de cosas, explicó que la baja de Neymar "no es una decisión", sino que se determina por el "estado del jugador". "'Ney' no puede llegar en las condiciones de poder competir, es una realidad. Ha hecho un gran esfuerzo, es una pena porque le hacía muchísima ilusión jugar este partido. Es difícil para él, pero le faltan algunos días", confirmó.

También explicó por qué decidió concentrar este martes al equipo. "Es una cuestión de necesidades, creemos que es lo que el equipo puede necesitar. Creímos que la necesidad del equipo era estar todos juntos para preparar el partido", afirmó, confirmando que el italiano Alessandro Florenzi va a estar disponible y que es "una de las posibilidades que pueda empezar".

Por último, Pochettino no quiso valorar cómo va la negociación con el francés Kylian Mbappé para su renovación. "Esta es una situación que el club está manejando desde hace tiempo. Las dos partes tienen que estar de acuerdo. Tanto el jugador como el club estamos concentrados en cumplir los objetivos. Tenemos que llegar al final de temporada estando cerca de lograr esos objetivos", finalizó.